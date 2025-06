Une femme endeuillée trouve du réconfort dans l’amitié inattendue entre son chien et un pigeon (vidéo)

Être témoin d’une amitié improbable vous a-t-il déjà fait chaud au cœur ? C’est en tout cas ce à quoi s’accroche une habitante de Minneapolis (États-Unis) qui vient de perdre tragiquement sa fille. Dévastée par le chagrin, elle trouve beaucoup de joie et d’apaisement en voyant Flash, son Loulou de Poméranie, se lier d’amitié avec Screech, un pigeon peu farouche.

Les habitants du centre-ville de Minneapolis (États-Unis) ne le savent certainement pas, mais une improbable amitié a vu le jour dans leur quartier. Flash, un adorable Spitz Allemand, et Screech, un bébé pigeon, sont en effet devenus les meilleurs amis du monde depuis leur rencontre.

Un coup de foudre immédiat pour Flash

Tout a commencé par une belle journée d’automne dans le Gold Medal Park où Flash, Glenda et sa fille se promenaient. Le trio est soudainement tombé sur un oisillon en détresse et a décidé de l’aider, en l’emmenant à la maison et en le nourrissant. Pour le petit chien, ce fût un coup de cœur instantané. Selon sa maîtresse, « il veillait constamment sur le bébé. Ils avaient un lien fort ».

© WCCO (CBS News)

Baptisé Screech, le petit pigeon a bien grandi grâce aux soins de ses bienfaiteurs. Il aurait pu alors s’envoler vers d’autres cieux, mais il a finalement choisi de rester. C’est de cette manière que Flash et lui sont depuis devenus les meilleurs amis du monde.

© WCCO (CBS News)

Une amitié qui ne cesse d’étonner : « Habituellement, les chiens chassent les pigeons ou s'habituent à eux et les ignorent, mais ils semblent être amis », s’émerveille Joe Wellin, un voisin de Glenda, auprès de WCCO, une filiale locale de CBS News.

Toutefois, si tout le monde est tombé sous le charme du volatile, y compris sa fille, Glenda a, quant à elle, été plus difficile à convaincre. À force de persévérance, Screech y est néanmoins parvenu « juste en venant [lui] faire des câlins ».

© WCCO (CBS News)

Une source de réconfort

Aujourd’hui, l’étonnante amitié entre Flash et Screech réchauffe beaucoup le cœur de Glenda. Et cette maman en a bien besoin : quelques mois après avoir trouvé le petit pigeon dans le parc, sa fille bien-aimée est tristement décédée.

© WCCO (CBS News)

Elle pense que la rencontre de cet oiseau n’est pas un hasard. « Je pense que c'est arrivé au bon moment parce que j'ai pu voir à quel point elle était tombée amoureuse du pigeon », a-t-elle déclaré. Perpétuer ce lien avec Screech permet en quelque sorte de lui rendre hommage.

Désormais, la mère endeuillée peut compter sur les 2 compères pour lui apporter du soutien au quotidien. « Ils vous donnent beaucoup d'amour inconditionnel », assure-t-elle. C’est un fait : Flash, Screech et Glenda ont à présent besoin les uns des autres.