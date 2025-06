Séparé de sa famille après son sauvetage au bord d'une route, un chien la retrouve le temps d'une fête inoubliable autour de la piscine

Topaz n’avait au départ que peu de chances de s’en sortir, s’étant retrouvé parmi les ordures avec le reste de sa portée. Le destin en a décidé autrement. Grâce à une rencontre salutaire avec une femme au grand cœur, ce chiot a découvert non seulement la chaleur d’un foyer, mais aussi une passion inattendue. Ce n’était que le début d’une belle histoire, faite de retrouvailles émouvantes et d’un lien indéfectible.

Topaz et ses 6 frères et sœurs avaient été découverts près d’une décharge alors qu’ils n’étaient encore que de minuscules chiots. Les bénévoles les avaient trouvés en suivant leur mère, qui avait été repérée pendant qu’elle traversait dangereusement une route très fréquentée.



The Dodo / YouTube

La maman, appelée Gemma, et ses petits avaient été pris en charge et placés au refuge Hope Ranch. Topaz, lui, avait été confiée à une mère d’accueil prénommée Laurette. Il avait besoin d’être opéré et soigné. Il souffrait notamment de la toux du chenil.



The Dodo / YouTube

L’intervention chirurgicale, les traitements et l’amour donné par Laurette ont permis à Topaz de remonter la pente, tant sur le plan émotionnel que sur celui de la santé.

Sa personnalité attachante se révélait à mesure qu’il se rétablissait. Très vite, lui et Laurette sont devenus inséparables. Le jeune chien a pris l’habitude de suivre sa bienfaitrice absolument partout.



The Dodo / YouTube

« En tant que mère d’accueil, il était de ma responsabilité de faire découvrir différents éléments à Topaz, raconte Laurette dans une vidéo postée sur YouTube par The Dodo et relayée par Times Now News. Comme il était triste, j’ai décidé de lui proposer une bassine pour bébé. Après quelques tentatives, il a commencé à barboter et à sauter dedans. »

Un jour, alors qu’il faisait très chaud et que Laurette se baignait dans sa piscine, Topaz a trouvé le courage de l’y rejoindre. Dès lors, son amour pour l’eau n’a fait que s’accroître.



The Dodo / YouTube

Sa mère d’accueil a contacté Kathy, de Hope Ranch, qui s’occupait toujours de la famille de Topaz. Elle a demandé des nouvelles du reste de la portée et de Gemma. Son interlocutrice lui a appris que les frères et sœurs de son protégé aimaient nager, eux aussi.

Laurette a alors eu une idée. « Ce serait vraiment adorable de permettre à Topaz de retrouver ses frères, sœurs et mère », a-t-elle effectivement pensé.

Retrouvailles et adoption

Elle avait hâte de rencontrer Gemma et de voir la réaction des membres de la fratrie au moment des retrouvailles. La mère a été la première à venir vers Topaz. Elle était toute excitée, tournant autour de son fils et le couvrant de « bisous ». Les frères et sœurs sont apparus à leur tour et ont accueilli Topaz en remuant la queue.



The Dodo / YouTube

Ils ont passé des heures à jouer ensemble dans et autour de l’eau, comme s’ils n’avaient jamais été séparés. Topaz était épuisé après cela. Si bien qu’il a dormi pendant une bonne partie du trajet retour.

The Dodo / YouTube

Ces retrouvailles n’étaient pas la seule bonne nouvelle. Laurette a décidé de devenir bien plus qu’une mère d’accueil pour Topaz ; elle l’a définitivement adopté.