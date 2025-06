Une chienne sauve la vie d'un homme victime d’un malaise pendant un événement d'adoption et rencontre enfin sa famille juste après son geste héroïque

Son geste avait suscité émotion et admiration bien au-delà des murs du refuge. Quelques jours après avoir bouleversé les cœurs par son incroyable instinct, Sienna, une chienne au passé discret mais au flair héroïque, a enfin trouvé ce qu’elle méritait : une famille aimante.

Nous vous avions parlé de l’exploit salvateur de Sienna dans un précédent article. Moins d’une semaine après avoir contribué à sauver la vie d’un homme, cette chienne a pu découvrir sa nouvelle maison, rapportait la page Facebook de « Friends of Campbell County Animal Control ».

Le 7 juin dernier, un évènement d’adoption s’était tenu au refuge du service de contrôle animalier du comté de Campbell, à Rustburg dans l’Etat de Virginie (Etats-Unis). Les membres du personnel de la structure d’accueil espéraient voir Sienna rencontrer un adoptant.



Friends of Campbell County Animal Control / Facebook

Même si cela n’a pas eu lieu, la chienne s’est illustrée autrement. Elle s’est, en effet, intéressée à un homme qui se tenait à l’écart, assis et immobile. Elle s’est arrêtée à ses pieds et a posé la patte sur sa jambe. Elle sentait que quelque chose n’allait pas chez cette personne.

C’est ce qui a été confirmé par sa femme. Celle-ci a expliqué qu’il était en train de faire un malaise. Fort heureusement, il s’en est remis, ayant été pris en charge à temps grâce à Sienna.

« Tu vas nous manquer énormément ! »

Après cela, les demandes de renseignement au sujet de la chienne ont afflué au refuge. 6 jours plus tard, la page Facebook « Friends of Campbell County Animal Control » a annoncé la merveilleuse nouvelle que tout le monde espérait ; Sienna a été adoptée.

On lui a effectivement trouvé un foyer aimant, où la chienne a désormais « 2 frères humains ». Avant de quitter le refuge, elle a mis un point d’honneur à « donner à chacun des bénévoles et des agents de contrôle des animaux un câlin et un bisou ».

« Nous nous réjouissons toujours des fins heureuses, poursuit l’auteur de la publication. Tu vas nous manquer énormément ! Nous savons que tu vas t'épanouir. On t'aime ! »