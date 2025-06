Terrorisée à l’idée de sortir, cette chienne a trouvé le courage de revivre grâce à ses frères et soeurs à 4 pattes (vidéo)

Sauvée par une association alors qu’elle était livrée à elle-même dans le froid de l’hiver, la pauvre petite Kita est longtemps restée marquée par ce passé traumatisant. Elle était terrorisée à l’idée de se retrouver à nouveau seule dehors et elle refusait par conséquent de sortir. Après son adoption, Kita a toutefois fait une rencontre qui allait tout changer : Raven et Flair, les 2 autres chiens de sa famille pour toujours.

Alors qu’elle n’avait que 10 mois, Kita connaissait déjà la solitude, le froid et la peur. Abandonnée sur un vaste terrain en plein hiver, la petite chienne faisait de son mieux pour survivre jusqu’à ce que l’association Cross Your Paws Rescue la prenne en charge et lui offre une chance de se reconstruire dans une famille d’accueil aimante.

Une chienne timide au cœur brisé

Julie Cole, la mère d'accueil de Kita, a rapidement compris que la chienne était traumatisée par son passé. « Elle restait assise dans un coin à fixer le mur », a-t-elle expliqué à The Dodo. « Elle était complètement renfermée, brisée. »

© Cross Your Paws Rescue

Terrifiée, la boule de poils se recroquevillait sur elle-même et elle se faufilait dans des espaces étroits, se faisant aussi petite que possible. Dès qu’on s’approchait d’elle, Kita était nerveuse, mais la solitude la rendait également anxieuse.

Ce qui terrorisait le plus la chienne était toutefois de sortir. « Elle restait figée », a témoigné Julie Cole. « C'est presque comme si elle avait peur d'être à nouveau abandonnée dehors. »

© Julie Cole

Au bout de 2 semaines chez Julie, Kita a heureusement commencé à s’ouvrir doucement. Elle osait monter sur le canapé et acceptait les câlins de sa mère d’accueil.

La chienne a même eu la chance de trouver rapidement une famille pour toujours, puisque Kayla Kovatch, sa nouvelle maîtresse, a tout de suite souhaité l’adopter en voyant ses photos.

© Kayla Kovatch

2 boules de poils qui ont tout changé

En intégrant son nouveau foyer, Kita était aussi anxieuse qu’à son arrivée chez Julie. Elle recommençait à se faire toute petite en enfouissant sa tête sous les oreillers. Selon Kayla, « elle se cachait beaucoup » et « elle était très timide. »

© @happinessiskovatchmade / Instagram

Passer du temps à l’extérieur restait également très effrayant pour elle. Cette fois, Kita avait toutefois 2 alliés de choix pour surmonter sa peur : Raven et Flair, les 2 autres chiens de Kayla.

Peu à peu, la chienne réservée s’est rapprochée de ses nouveaux frères et sœurs poilus et a appris à leur faire confiance. « En voyant Flair et Raven [jouer dehors], elle s'est sentie un peu plus à l'aise pour sortir elle aussi », a déclaré leur maîtresse.

Lentement, Kita a surmonté sa peur de la nature et désormais sortir est devenu une source de joie pour elle. « Sa confiance en elle a fait un bond en avant. », assure Kayla. Aujourd’hui, la chienne ne se fait plus toute petite: elle savoure sa nouvelle vie entourée de ceux qui l’aiment et qui lui donnent chaque jour un peu plus confiance en elle.