Un adorable chiot Carlin découvre son reflet sur le téléphone de sa maîtresse et ne comprend pas ce qu'il voit (vidéo)

La vidéo est d’une tendresse infinie. Plein de spontanéité, ce chiot Carlin nommé Bucky est confronté pour la première fois à un reflet, à travers le téléphone de sa maîtresse. On ne sait pas vraiment s’il se reconnaît, ou s’il croit voir un congénère. Quoi qu’il en soit, sa réaction est un pur bonheur.

Les chiots sont des concentrés de curiosité. Bucky, que nous avions présenté un peu plus tôt, et qui avait conquis le cœur de son papa, n’échappe pas à la règle en ne loupant jamais une occasion de découvrir son environnement, de l’explorer et d’essayer d’en tirer des règles. Cette fois-là, c’est l’écran de téléphone qui a particulièrement retenu son attention.

@giggamar / TikTok

Qui est-ce ?

La vidéo publiée sur le compte TikTok « @giggamar », et relayée par Parade Pets a énormément plu aux internautes, qui ne peuvent pas résister à un minois aussi mignon que celui de Bucky.

Le chiot Carlin se trouvait sur le lit de sa maîtresse lorsque celle-ci a tendu son téléphone vers lui. Bucky a perçu son reflet et dès lors, ne savait plus vraiment comment agir. Se voyait-il lui ou imaginait-il voir un autre chien ? Sa maîtresse n’en sait pas plus, mais a souhaité garder en images ce moment mémorable.

@giggamar / TikTok

Un chiot perplexe, puis décidé à en découdre

Bucky a d’abord été animé par une grande curiosité. Difficile pour lui d’imaginer qui était cet autre Carlin, lui ressemblant trait pour trait sur cet objet tendu par sa propriétaire. Un peu pensif dans un premier temps, Bucky est ensuite passé à l’action, décidant de protéger son territoire et sa maîtresse. On voit le petit chiot tenter quelques aboiements, taper ses pattes sur le lit comme s’il était prêt à en découdre, du haut de ses quelques dizaines de centimètres.

Le chien et sa conscience de lui-même

Les chiens n’ont pas la même conscience d’eux-mêmes que nous. Ils n’ont pas la notion de reflet et pensent quasiment systématiquement, lorsqu’ils se voient dans un miroir ou dans un téléphone, qu’ils ont affaire à un autre chien. Privés de l’odorat qui leur permet habituellement de savoir à qui ils ont affaire, ils restent souvent sur le qui-vive, ignorant s’ils ont en face d’eux un allié ou un ennemi.

A lire aussi : Une chienne récemment adoptée, trouve réconfort et amour dans les bras de son nouveau frère canin (vidéo)

@giggamar / TikTok

La réaction qu’a Bucky est très présente chez les chiots, qui perdent souvent cette habitude lorsqu’ils grandissent. En attendant, le Carlin comble de joie la Toile en offrant un spectacle des plus attendrissants.