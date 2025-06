Voyant un chat qui fait d'étranges mouvements, un passant comprend qu’il est en danger et lui sauve la vie de justesse (vidéo)

Il ne s’attendait pas à devenir un héros ce jour-là. En quelques instants, une promenade ordinaire s’est transformée en mission de sauvetage pour Selçuk Çavdar. Face à un chat en péril, il n’a pas hésité à intervenir avec sang-froid et détermination, offrant au félin une seconde chance inespérée.

En sortant effectuer quelques emplettes près de chez lui, à Samsun dans le nord de la Turquie, Selçuk Çavdar était loin de se douter qu’il était sur le point de sauver une précieuse vie le 12 juin 2025 en fin d’après-midi.

Alors qu’il marchait tranquillement dans la rue, il a été témoin d’une scène inhabituelle. Un chat au pelage roux et blanc bougeait de manière étrange au bord du trottoir. Il s’agitait dans tous les sens et semblait en grande détresse.



Anadolu Ajans? / Facebook

Dans une vidéo filmée par une caméra de surveillance, postée sur Facebook par l’agence de presse turque Anadolu et relayée par The Dodo, on peut voir une première personne passer devant le matou en difficulté, puis Selçuk Çavdar intervenir.

« Après avoir observé pendant quelques secondes, j'ai pensé qu'il devait y avoir un problème. J'ai décidé de m’approcher de lui », raconte l’homme à The Dodo.

Le chat était en danger. Sa vie était même en jeu. Quelque chose l’étouffait et il fallait agir très vite. « J'ai vu qu'il y avait un petit morceau de nourriture dans sa bouche, indique le héros du jour. Il ne pouvait pas l'avaler. L’aliment était coincé dans sa gorge. »

Le chat donnait l’impression de le supplier du regard de lui venir en aide. Selçuk Çavdar l’a pris dans les bras et a effectué la manœuvre de Heimlich pour provoquer l’expulsion de l’aliment. Il avait été entraîné à exécuter cette technique sur des adultes et des enfants.

« Il m'a lancé un regard reconnaissant »

« J'ai placé ma main gauche sous la cage thoracique, détaille-t-il. Avec ma main droite, j'ai légèrement tapoté vers le haut, à partir du bas de l'omoplate, et j'ai frotté doucement. La nourriture est sortie facilement. »

Selçuk Çavdar a réussi. C’était un bout d’os de poulet qui bouchait la gorge du quadrupède. Il lui a sauvé la vie.

« Il m'a lancé un regard reconnaissant et a émis un petit miaulement, se souvient le sauveur. Puis il s'est éloigné. Le lendemain, je suis allé lui rendre visite pour m'assurer qu'il allait bien. Il est en très bonne santé. »

Selçuk Çavdar ne qualifie pas son geste d’héroïque. Il est simplement ravi de s’être retrouvé au bon endroit et au bon moment.