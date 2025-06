En détectant à l’avance les malaises cardiaques de sa maîtresse, ce chat héroïque lui évite bien des blessures (vidéo)

Void n’est pas un chat comme les autres. Âgé de 4 ans, ce chat aux grands yeux verts et au pelage gris du Surrey (Angleterre) a en effet une compétence spéciale : il est capable d'alerter sa propriétaire Laura Welch lorsqu'elle est sur le point de faire une crise liée à sa maladie cardiaque.

Un don précieux

Laura est atteinte de tachycardie sinusale inappropriée, une maladie cardiaque assez handicapante au quotidien. « Les épisodes cardiaques peuvent survenir plusieurs fois par semaine : j'ai beaucoup de douleur, un rythme cardiaque très élevé et j'ai des vertiges comme si j'allais m'évanouir. », a expliqué la jeune femme à la BBC. Heureusement pour elle, Void est là pour l’avertir de l’imminence de ces épisodes désagréables.

© Cats Protection / You Tube

« Je ne sais pas où il a appris ça, mais Void sait m'alerter avant que ça n'arrive. Il court vers moi à toute vitesse et me tapote doucement encore et encore jusqu'à ce qu'il voie que je l'écoute. », a déclaré Laura qui sait alors qu'il faut vite se coucher pour éviter de tomber et de se blesser.

© Cats Protection / You Tube

La jeune femme se rappelle d’un moment où, alors qu’elle était allongée dans son lit, Void « a couru dans les escaliers à toute vitesse » pour la prévenir d'un malaise imminent. « Je me suis réveillée 10 minutes plus tard et il était assis juste à côté de moi. J'ai réalisé que j'avais fait une crise. Je lui fais vraiment confiance. »

© Cats Protection / You Tube

Finaliste de la catégorie « Chats incroyables »

La compétence spéciale de Void en matière d’alerte médicale lui permet aujourd’hui d’être l’un des 3 finalistes des Cats Protection National Cat Awards 2025, dans la catégorie des « Chats incroyables ». Ce prix annuel récompense les félins qui ont donné l'alerte en cas d'urgence ou évité une catastrophe, une catégorie taillée sur mesure pour cet intuitif chat gris !

Comme Panzer et Mitzi nommés dans une autre catégorie de cet évènement organisé pour mettre en lumière l'impact des chats sur nos vies, Void devra attendre le 24 septembre 2025 pour connaître les résultats. On croise les pattes pour lui !