Tous les matins, devant la porte de leur maîtresse, 2 Goldens Retrievers attendent leur tour pour voir le bébé qu’ils aiment plus que tout (vidéo)

Honey et Mustard donneraient tout pour pouvoir adresser de tendres regards à leur petite sœur. Le bébé n’a que quelques mois, et est pourtant très bien intégré dans la famille. Un rituel s’est rapidement mis en place pour les 2 chiens, qui patientent tous les matins calmement devant la porte du salon avant de pouvoir saluer leur bébé préféré.

La propriétaire de Honey et Mustard, aussi maman d’une petite fille nommée Makenzie, avoue fondre de tendresse face à l’attitude de ses chiens qui ont accueilli avec autant d’enthousiasme la nouvelle venue de la famille. Une vidéo publiée sur TikTok a eu un retentissement chez les internautes, qui se sont laissés conquérir, au même titre que la propriétaire.

@goldenbabbie / TikTok

« Ils veulent voir leur petite fille »

Le sentiment de « faire famille » est bien là chez les 2 Golden Retrievers qui ont un regard qui en dit long sur leur relation avec la jeune enfant, expliquait Tag24. Dans la vidéo, on constate que leurs yeux sont remplis d’amour et brillent dès qu’ils s’apprêtent à retrouver celle qu’ils ont tant attendu. Même si leur entrain est absolument craquant, leur propriétaire a décidé de respecter quelques règles importantes, consistant à organiser leur arrivée chaque matin dans la pièce où se trouve la petite fille.

@goldenbabbie / TikTok

Portail puis canapé, Honey et Mustard connaissent la règle

Tous les matins, le bébé est installé dans un cosy dans le salon. Les 2 Golden Retrievers le savent parfaitement et connaissent aussi la procédure pensée par leur maîtresse. Il s’agit d’abord d’attendre devant l’entrée, fermée par une grille, puis de patienter devant le canapé qui les sépare de la petite sœur. Lorsque le « go » est donné, c’est sans doute le moment le plus incroyable de la journée !

Les anges gardiens de Makenzie

La petite Makenzie en a de de la chance. Lorsque ses 2 frères peuvent enfin être à son niveau, ils sont extrêmement prudents et lui adressent de tendres regards. La maman ne manque pas de rappeler les règles de la maison en adressant un « tout doux Musty » à l’un de ses grands poilus. La plupart du temps, les chiens eux-mêmes se rappellent à l’ordre si l’un à un geste plus brutal que l’autre. Ce qui est certain, c’est que la petite fille est bien entourée. Son regard le montre bien : elle est totalement admirative de ses 2 meilleurs amis.

@goldenbabbie / TikTok