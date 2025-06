Employés, voisins et pompiers interviennent en urgence pour secourir 70 chiens pris au piège par les flammes dans une pension

Une scène aussi impressionnante qu’émouvante s’est déroulée dans le Missouri, où un établissement dédié à l’accueil des chiens a failli être réduit en cendres avec ses pensionnaires à l’intérieur. Grâce à une mobilisation rapide et massive, une véritable tragédie a été évitée de justesse.

Il fallait agir vite et ensemble. C’est ce qui s’est produit et qui a permis de sauver des dizaines de chiens menacés par les flammes, rapportait FOX 2 Now.

Le mardi 24 juin 2025 à 14h45 locales, un feu s’est déclaré à « A Howlin’ Good Time », établissement faisant à la fois office de pension et d’hôtel pour chiens à Imperial, dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis).

70 chiens se trouvaient sur les lieux à ce moment-là, et leur vie était donc en grand danger. Ils devaient être évacués ; les employés d’A Howlin’ Good Time n’y seraient assurément pas parvenus seuls malgré toute leur bonne volonté.



FOX 2 St. Louis / YouTube

Fort heureusement, ils ont rapidement reçu des renforts. Ils ont, en effet, été rejoints par des voisins. Prévenus, les pompiers du Rock Community Fire Protection District sont également arrivés sur place et se sont immédiatement mis au travail. Ils se sont employés à maîtriser l’incendie tout en aidant à faire sortir les chiens. Ce ne sont d’ailleurs pas les seuls soldats du feu à être intervenus, puisque 7 autres services de secours ont envoyé des équipes, pour un total de plus de 30 hommes et femmes mobilisés.

L’évacuation des chiens a été réalisée en 30 minutes. Elle a eu lieu juste à temps, le bâtiment s’étant en partie effondré peu après la fin de l’intervention.

Tous indemnes !

Les 70 chiens sont sains et saufs. Ils ont été confiés à différents établissements locaux en attendant l’arrivée de leurs propriétaires. L’association Elks Lodge a, à elle seule, hébergé plusieurs dizaines de ces rescapés. A Howlin’ Good Time n’a d’ailleurs pas manqué de la remercier.



FOX 2 St. Louis / YouTube

Cette dernière a également reçu de nombreux laisses et accessoires après avoir lancé un appel aux dons.

Le feu semble être parti du grenier de la pension canine, mais l’enquête n’en est encore qu’à ses débuts.

A lire aussi : Ce Labrador et ce cerf séparés par une clôture vivent une rencontre digne de Roméo et Juliette (vidéo)



FOX 2 St. Louis / YouTube