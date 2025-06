Après le passage d’une tempête, il trouve 2 chatons trempés et craintifs qui deviennent ses fidèles compagnons d’aventures

Il y a quelques années, Caleb Screpnek a changé la vie de 2 chatons errants. Trempées, les boules de poils ont été trouvées seules dans les hautes herbes après le passage d’une tempête en Italie. Grâce à son grand cœur, Cici et Nunu nagent désormais dans le bonheur.

C’est une histoire qui nous est racontée par The Dodo. Quelques années plus tôt, Caleb Screpnek a aperçu « un tas de fourrure mouillée dans les hautes herbes » après le passage d’une tempête en Italie.

En s’approchant, le bon samaritain a découvert 2 chatons trempés jusqu’aux os et pétris de froid. Selon lui, « leur mère avait déménagé avec ses autres bébés et avait accidentellement laissé ces deux-là derrière elle. »

© Caleb Screpnek

Quoi qu’il en soit, Caleb ne pouvait pas laisser ces 2 âmes en peine, qui avaient grandement besoin de soins. Déterminé à les sauver, l’homme au grand cœur les a conduites chez lui, nourries et enveloppées dans des couvertures pour les réchauffer.

© Caleb Screpnek

Le héros adopte ses petits protégés

« Ils ont dormi longtemps et ont lentement retrouvé la santé », a déclaré leur sauveur à nos confrères d’outre-Atlantique. Au début, les jeunes félins craintifs restaient sur leurs gardes. 2 jours après leur arrivée, ils ont commencé à lui accorder leur confiance et à se rapprocher de lui.

« Je suis resté dans le canapé avec eux pendant pratiquement 2 semaines, a confié Caleb, ils ne voulaient vraiment pas me laisser seul. » Baptisés affectueusement Cici et Nunu, les rescapés se sont transformés en de véritables boules d’énergie ! Leur bienfaiteur – qui les a adoptés – a ressenti un soulagement immense en les voyant passer de chatons malades à piles électriques !

© Caleb Screpnek

Inséparables

Lorsqu’ils furent prêts, le randonneur aguerri a décidé de les emmener en vadrouille. Refusant de s’éloigner de lui, les petits félins se sont naturellement installés sur ses épaules, où ils se sentaient en sécurité. Depuis, ils n’ont jamais quitté leur poste !

Comme le révèle The Dodo, Caleb est un artiste qui travaille souvent en extérieur. Ses adorables protégés ont pris l’habitude de lui tenir compagnie à chaque instant et de l’accompagner dans toutes ses activités. « Ils étaient sur ma poitrine et mes épaules, a-t-il indiqué, tout le temps. »

© Caleb Screpnek

Bien qu’ils soient aujourd’hui des chats adultes, Cici et Nunu ont conservé leurs bonnes vieilles habitudes. Grâce à ce sauvetage, ils bénéficient d’une vie de rêve, pleine d’amour et d’aventures !