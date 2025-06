Placé en famille d’accueil, ce vieux chien de 14 ans finit par faire craquer sa bienfaitrice qui décide de l’adopter

Devenir famille d’accueil et héberger des animaux en attente d’un foyer peut parfois s’avérer difficile pour les âmes les plus sensibles et les cœurs d’artichaut. C’est le cas de Kazuko Takao, une japonaise qui n’a pas su résister au charme de son tout premier protégé. Et pour cause : en plus de tisser des liens profonds avec lui, elle s’est rapidement rendue compte qu’il serait très difficile de le faire adopter…

C’est un fait, les chiens handicapés ou âgés ont plus de mal à trouver des adoptants. C’est en tout cas ce qu’a pu constater Kazuko Takao, une habitante de Tokyo qui a recueilli le beau Barley, un chien de refuge âgé de 14 ans. Lorsqu’elle a décidé de prendre ce dernier sous son aile il y a plus d’un an, Kazuko ne pensait pas une seule seconde que sa vie entière allait être chamboulée. En quelques semaines à peine, l’adorable papy chien a su conquérir le cœur de la bonne samaritaine. “À la maison, c’était un parfait gentleman, doux, gentil et calme”, déclarait-elle dans un entretien accordé à The Japan Times.

© Yukari Yamaguchi

Du fil à retordre

Malgré sa détermination à n’être qu’une famille relai en attendant que Barley trouve son foyer pour la vie, la japonaise et mère de famille a très vite compris que sa mission allait être plus compliquée que prévu. En dépit de tous ses efforts pour que Barley attire la sympathie des adoptants, sa mission n’a fait qu’échouer. Il faut dire que le canidé n’y mettait pas vraiment du sien… “Dès qu’il se rendait à un événement d’adoption, il se mettait à aboyer comme un fou”, témoignait-elle alors. Effrayés par l’âge avancé du chien ainsi que par son comportement, les potentiels adoptants ne daignaient pas lui accorder la moindre attention, au grand désespoir de Kazuko.

© Yukari Yamaguchi

Débordé par ses propres émotions et peu à l’aise au milieu de la foule, Barley n’a jamais renvoyé une bonne image de lui, malgré sa personnalité douce et solaire. Incapable de trouver une solution, sa maman d’accueil a commencé à ressentir de la culpabilité et de l’inquiétude. Comprenant qu’elle aurait du mal à trouver une famille pour Barley et compte tenu de ses forts sentiments pour le chien, elle a donc finalement décidé d’en faire un membre officiel de sa famille. “Quand nous l'avons adopté, nous nous sommes dit qu’il s’appelait désormais Barley Takao !”, dévoilait-elle en conclusion.