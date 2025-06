Il dépose son chien chez le toiletteur et ne cesse de rire face à sa nouvelle coupe atypique quand il le récupère (vidéo)

Les coupes de cheveux ratées ne se constatent pas simplement chez les coiffeurs pour humains. Les chiens peuvent aussi être victimes des coups de ciseaux imprécis des toiletteurs, comme cela a été le cas de Lulu. Le toutou aux allures de peluche s'est transformé en une boule de poils non identifiée après son passage chez l'un d'eux.

Amit Sharma, un utilisateur de TikTok, a partagé la drôle d'expérience vécue par son chien, Lulu, chez le toiletteur. Ce dernier, en choisissant la coupe du quadrupède, a opté pour une coiffure assez originale. Laquelle n'est pas passée inaperçue quand le propriétaire de l'animal l'a récupéré. Les internautes ont également beaucoup ri en découvrant l'avant/après du toutou au pelage frisé.

De nombreux propriétaires de chiens nécessitant un toilettage vous diront que lorsque vous trouvez un bon professionnel pour coiffer votre toutou, il faut le garder à tout prix ! Cela prend tout son sens lorsqu’on découvre le résultat de la séance toilettage de Lulu.

@thisisasharma / TikTok

Une nouvelle coupe surprenante

Lulu, qui est a priori un Caniche Toy, a besoin de se rendre fréquemment chez le toiletteur pour entretenir son pelage frisé. En général, ce type de poil ne tombe pas et doit donc être tondu ou coupé lorsqu’il devient trop volumineux. S'il s'agit de prendre soin de son animal pour lui éviter des nœuds et des problèmes de peau, entre autres, c'est aussi l'occasion de mettre son minois en valeur avec une coupe plus esthétique.

C'est dans cette démarche qu’Amit a déposé Lulu chez le toiletteur. Toutefois, si ce dernier a bien tondu son pelage, il s'est aventuré dans la création d'une coiffure quelque peu atypique. Sur une photo publiée sur TikTok et partagée par Newsweek, on découvre le canidé avec le poil rasé, certes, mais aussi avec une tête disproportionnée. En effet, son pelage a été laissé beaucoup plus volumineux à cet endroit.

@thisisasharma / TikTok

Le résultat ne plaît visiblement pas à Amit, qui est resté confus un instant après avoir récupéré son chien : « J'ai été choquée d'une manière étrange et amusante, car je savais que ma mère aurait été encore plus choquée. Je crois qu'il m'est désormais interdit de l'emmener chez le toiletteur », plaisantait-il.

Les internautes, eux aussi, ont été surpris en découvrant cette mauvaise surprise : « J’espère que vous avez demandé un remboursement », questionnait une personne « Ce n’est pas le même chien », assurait quelqu’un d’autre. Heureusement pour Lulu, mais surtout pour Amit, les poils du toutou repoussent déjà !