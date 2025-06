Retrouvé squelettique et sourd, ce chiot apprend aujourd’hui le langage des signes pour se faire aimer

Frankie, un chiot d'environ 8 mois, a été sauvé à la fin du mois de mars par les membres de l'association Angels to the Animals, basée en Caroline du Nord (États-Unis). Pour ces derniers, son cas comptait parmi les cas les plus graves qu'ils n’aient jamais eus à traiter. L'animal était gravement négligé et avait besoin de soins intensifs, mais il était prêt à se battre. Ils ont parallèlement découvert qu'il était sourd, mais cela ne l'a jamais freiné.

Quand Melissa Erikson Lang, la présidente de l’association, a fait la rencontre de Frankie pour la première fois, elle a lancé l’appel à l’aide « le plus important de sa carrière » à sa communauté sur les réseaux sociaux. L'animal avait absolument besoin d'une personne qui pourrait rester le plus possible à ses côtés, soit une famille d’accueil médicale.

Melissa Erikson Lang / Facebook

En route vers la guérison

Frankie était d'une maigreur extrême. Il était également rempli de vers, ce qui rendait toute intervention médicale difficile. En effet, Melissa indiquait que le vétérinaire n'avait pas pu le vacciner avant d'avoir réglé ses problèmes. Toutefois, le praticien était optimiste quant à l'avenir du quadrupède. Il avait vu en lui un tempérament de battant et savait qu'il allait s'en sortir.

Le rescapé a trouvé une famille d'accueil dans laquelle il a été soigné, bichonné et a reçu toute l'attention dont il avait besoin pour se rétablir. Très rapidement, au cours de son séjour, ses bienfaiteurs ont compris qu'il était sourd. Puisque Frankie était un chiot intelligent et volontaire, ses sauveteurs ont décidé de lui offrir des cours de langage des signes : « Frankie se débrouille vraiment bien avec ses leçons », assurait Melissa.

Melissa Erikson Lang / Facebook

Maintenant qu'il est guéri et mieux dans ses pattes, cette dernière rêve de le voir s'épanouir au sein d'une maison chaleureuse. Elle ne cesse de décrire ses nombreuses qualités, son tempérament de battant et combien il mérite d’avoir sa place auprès d’une famille aimante : « Un chien sourd n'est pas plus difficile qu'un chien entendant ! Vous communiquez simplement différemment. Beaucoup disent même qu'ils sont meilleurs que leurs chiens entendant ! Alors s'il vous plaît, ne vous fuyez pas devant le gentil Frankie », implorait la bienfaitrice.