Une famille retrouve son chat disparu 10 ans plus tôt grâce à sa puce et découvre ses tristes conditions de vie (vidéo)

Laura Wells et son chat étaient les meilleurs amis du monde. Malheureusement, le félin au pelage noir et appelé Magic s’était volatilisé en 2015 à l’âge de 2 ans, alors que son humaine avait 9 ans. « Il a toujours été le plus doux des garçons. Il adore les câlins, jouer avec des rubans et s’offrir des bains de soleil dans le jardin. Quand il a disparu, nous étions dévastés », se souvient la jeune femme qui vit en Angleterre.



Elle et ses proches étaient convaincus que quelqu’un s’était emparé de Magic. Ils l’avaient longtemps cherché, mais sans résultat.



10 années plus tard, la famille a été appelée par l’association britannique de protection animale RSPCA (The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Les bénévoles venaient de retrouver Magic en compagnie d’une quarantaine de chats détenus par un individu dans des conditions déplorables. Ils ont pu obtenir les coordonnées des propriétaires du félin disparu grâce à sa puce d’identification.

« Nous n'aurions jamais pensé que quelqu'un le volerait dans un foyer aimant pour le traiter si horriblement, raconte Laura Wells à Newsweek. Quand ma mère a reçu l'appel, ça semblait irréel. Ils avaient lu sa puce électronique et nous ont appelés immédiatement. Il avait disparu depuis si longtemps. Comme nous avions d'autres chats, quand ils nous ont demandé si nous avions un chat noir, nous étions perplexes, pensant que ce n'était pas lui. »

Après la surprise et la colère, place à l’espoir et au bonheur

Laura Wells et sa famille se sont rendues au refuge pour les retrouvailles. « J'étais consumée par la colère, parce qu'il avait l'air si malade, il était couvert de croûtes, clairement mal nourri, confie-t-elle. Il avait perdu beaucoup de poils et avait les dents noires à cause d'une mauvaise nutrition pendant des années. »



Magic était terrifié dans un premier temps, mais dès qu’il a reniflé la main de Laura Wells, il s’est détendu.

Un mois plus tard, après de multiples visites chez le vétérinaire, des soins et un régime alimentaire spécifique, le chat a recouvré la santé et retrouvé sa joie de vivre. Sa fourrure repousse et retrouve progressivement sa couleur originelle après avoir terni.

Son histoire prouve qu’il ne faut jamais abandonner l’espoir de retrouver son animal de compagnie perdu, quelle que soit la durée de son absence.