Recalé au concours de chien d'assistance, ce Labrador déborde d’idées pour venir en aide à sa maîtresse au quotidien (vidéo)

Leo, un beau Labrador Anglais au pelage brun, a récemment tenté sa chance pour le concours de chien d'assistance. Cependant, il a échoué aux tests et ne pourra donc jamais officiellement accompagner des personnes dans le besoin. Néanmoins, l'altruisme est une qualité qu'il a en lui, et ce, qu’importent ses diplômes. Alors, il aide quand même sa propriétaire quand il estime qu'elle en a besoin.

Même si Leo n'est plus à l'école désormais, il faut croire qu'il a beaucoup apprécié ses leçons et qu'il continue de les appliquer dans sa vie quotidienne. Par exemple, il a appris à attirer l'attention de sa maîtresse en lui donnant un petit coup de museau sur la jambe. C'est un comportement qu'il répète fréquemment, comme on peut le voir sur Instagram.

Un toutou aux petits soins

Leo a également appris à rapporter des objets à sa propriétaire. En fonction de la situation, il choisit ceux qui lui semblent utiles et dont la femme pourrait avoir besoin. Le problème est que, face à la multitude de choses qui se trouve dans la maison, la boule de poils a parfois du mal à faire son choix.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux et relayer par AOL, on voit à quel point elle peut être serviable. Elle ramène une montagne d'objets dont certains sont utiles sur le moment, et d'autres un peu moins. Chaussures dépareillées, scotch, casquette ou encore pastilles pour la toux, Leo veut s'assurer que son humaine préférée ne manque de rien !

A lire aussi : Une chienne craque en découvrant une flaque de boue et se transforme en louve en s'y roulant, laissant sa propriétaire perplexe (vidéo)

La propriétaire de Leo a confié que son attitude lui réchauffait le cœur : « Ça me fait sourire, ça me fait rire et ça égaye ma journée. Je comprends que certains puissent trouver ce comportement agaçant, mais pas moi, et tant que Leo veut m'aider, je l'encouragerai et je veillerai à ce qu'il sache que je l'apprécie », écrivait-elle.

De la même façon, Leo embellit certainement la journée de tous ceux qui regardent ses vidéos : « C'est un bon garçon. Serre-le autant que tu peux dans tes bras », écrivait un utilisateur d’Instagram.