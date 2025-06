Un homme croit voir un tas de poils sur le toit et comprend qu’un chien attend d’être sauvé

Tandis qu'il s'avançait dans la rue, un homme a remarqué un animal sur la toiture d'une maison. Le poil ébouriffé et l'air hagard, le quadrupède semblait déboussolé. Le témoin lui a prêté davantage attention et a compris qu’il s’agissait d’un chien en détresse.

À Oakland, New Jersey, un habitant du coin a repéré un animal difficilement identifiable sur le toit d'une maison. Confus, il s'est approché et a remarqué un chien sous cette touffe de poils emmêlés. Ne sachant comment l'atteindre pour l'aider à redescendre, il a demandé de l’aide sur les réseaux sociaux et les membres du refuge pour animaux de Ramapo-Bergen ont répondu à son appel.

En arrivant sur les lieux, leur plus grande crainte était d’effrayer l'animal et de le mettre en danger. Perché sur le toit, le canidé courait effectivement le risque de chuter vertigineusement. Heureusement, les bienfaiteurs, expérimentés, ont su comment s'y prendre avec lui.

Un chien très amical

Ils se sont approchés de lui le plus lentement possible pour ne pas lui faire peur et l'ont rassuré : « parlant doucement et se déplaçant lentement, nous avons approché Fiddler d'une main douce et avons rapidement constaté sa résilience », racontait un porte-parole du refuge à The Dodo. Effectivement, l'animal n'a pas cherché à fuir, mais a plutôt accepté de saisir la main qui lui était tendue.

C'était comme s'il savait qu'il allait être sauvé et tiré de la misère dans laquelle il se trouvait depuis un temps indéfini. Le jeune chien d'un an, nommé Fiddler par ses sauveteurs, avait besoin de soins, notamment parce qu’il était émacié. Il avait également d'autres soucis médicaux, mais cela n'a jamais entaché son moral.

Ramapo-Bergen Animal Refuge / Facebook

A lire aussi : Leur chien sénior vivant ses derniers jours, ils en font la star de leur mariage pour lui dire adieu (vidéo)

Grâce à sa combativité et à l’attention que lui donnaient ses sauveteurs, il s'est rapidement remis sur pattes : « Fiddler se porte à merveille [...] Il a pris du poids, a l'air en meilleure santé et déborde d'énergie et de jeu », annonçait le refuge. Et Fiddler va tellement mieux qu'il est désormais disponible à l'adoption.

Il n'est encore qu'un très jeune chien et aura donc besoin d’un maître patient et bienveillant pour continuer son éducation, mais aussi lui offrir un quotidien heureux : « Après tout ce qu'il a traversé, il mérite une vie de bonheur, d'amour et de réconfort ».