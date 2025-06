Une femme capture en vidéo le regard déchirant d’une chienne abandonnée en pleine rue un soir de feux d’artifice qui attend sa nouvelle famille aimante

La vidéo a généré la révolte chez les utilisateurs. On comprend ce sentiment qui naît naturellement lorsque l’on voit cette scène dramatique partagée en vidéo. On ne connaît rien du passé de cette chienne, terrifiée par ce qu’elle est en train de vivre. Elle est heureusement aujourd’hui en lieu sûr.

« Je ne comprendrai jamais comment quelqu’un peut jeter un chien à l’extérieur d’un refuge », expliquait la femme qui est venue à la rencontre de la chienne qui vivait sans doute le jour le plus intense et éprouvant de sa vie. C’est en plein milieu d’une ville qu’elle a été laissée pour compte, attachée la rampe d’un escalier. Son destin est finalement arrivé entre les mains d’une femme bienveillante, connaisseuse de la cause animale.

Une rencontre bouleversante

La femme qui s’est arrêtée pour prendre soin de la chienne ne savait pas vraiment à quoi s’en tenir avec l’animal dans un état de panique évident, expliquait Newsweek. La pauvre bête regardait en direction des voitures, et semblait attendre quelqu’un. La bonne samaritaine a d’abord patienté avec elle, pensant que ses propriétaires viendraient la chercher. Malheureusement, les minutes s’écoulaient et la situation n’évoluait pas. Ce soir-là, les feux d’artifice retentissaient et la torpeur était bel et bien présente dans le regard de la chienne.

« En sécurité pour la nuit »

Impossible pour cette femme, qui indique en biographie être impliquée dans le « sauvetage des animaux », de ne pas réagir. Elle a donc pris la décision de faire monter la chienne à bord de son véhicule, et de lui offrir un abri pour la nuit. L’idée était de la confier à un refuge dès le lendemain matin, et de l’orienter vers les soins appropriés.

@lo_kane / TikTok

Recevez les conseils de Woopets en vous inscrivant à la newsletter Je m'inscris Votre adresse mail est collectée par Woopets pour vous permettre de recevoir nos actualités et offres commerciales. En savoir plus

A lire aussi : Jetée en pleine rue avec son sac de jouets, cette petite chienne a eu la chance de croiser la route d’une bonne âme qui lui a sauvé la vie

« Les gens sont cruels »

Du côté des utilisateurs sur TikTok, la colère monte. Beaucoup plaignent la pauvre chienne qui transpire le désespoir et qui transmet une émotion de tristesse quasi humaine. Ils sont du même avis que la personne ayant permis son sauvetage : « comment peut-on infliger une telle chose à un animal ? ». D’autres réactions vont dans le même sens, avec notamment une utilisatrice qui témoigne : « Nous ne méritons pas les chiens ».

Heureusement, l’avenir de la courageuse chienne est plutôt positif. En réponse à la vidéo, la bienfaitrice a reçu de nombreuses demandes d’adoption. Parmi celles-ci se cache certainement la famille idéale.