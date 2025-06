5 semaines après son énigmatique disparition, une chatte rentre chez elle tout aussi mystérieusement, amaigrie mais saine et sauve

La disparition d’une chatte appelée Pepper a plongé sa famille dans une inquiétude profonde pendant plus d’un mois. Alors que l’espoir s’amenuisait, un événement inattendu est venu bouleverser le quotidien de ses proches. La minette au pelage tigré a refait surface de manière totalement imprévisible, suscitant joie et émotion.

La famille d’une chatte à la robe tigrée a vécu 5 semaines d’angoisse, l’animal ayant disparu sans la moindre explication, avant son retour tout aussi surprenant. Pepper est rentrée à la maison, se présentant à la porte comme si de rien n’était.

Sa propriétaire, qui se fait appeler « 420scoobertdoobert69 » sur Reddit, a raconté cette histoire sur le réseau social le 19 juin 2025. Un récit qu’a également relayé Newsweek.



420scoobertdoobert69 / Reddit

La jeune femme a partagé plusieurs photos de la féline tabby prises après son retour inattendu. « Notre fille est rentrée à la maison après 5 semaines d'absence », a-t-elle ainsi écrit au sujet de son amie à fourrure.

Dès que « 420scoobertdoobert69 » et ses proches avaient constaté la disparition de Pepper, les recherches avaient été lancées. Ses humains avaient sillonné le quartier et ceux alentours jour et nuit, en quête de la moindre trace de son passage. Ils avaient distribué et placardé des affiches, multiplié les appels à témoins sur les réseaux sociaux… Sans résultat. La chatte s’était complètement volatilisée.

Puis, un dimanche, « j’ai entendu un petit bruit sourd et un miaulement à la porte, raconte sa maîtresse. Et elle était là, pesant seulement la moitié de son poids (de 4,5 à 2 kilogrammes) mais saine et sauve. »

Retour inespéré

On imagine le soulagement et la joie ressentis par les membres de la famille au moment de ces retrouvailles inespérées. Ils ont ensuite constaté qu’il lui manquait quelques touffes de poils, notamment au-dessus de la tête et sur les pattes avant.



420scoobertdoobert69 / Reddit

La propriétaire de Pepper n’a aucune idée de l’endroit où cette dernière pouvait se trouver pendant ses 5 semaines d’escapade.

Quoi qu’il en soit, elle est de retour à la maison et se remet tranquillement de sa mésaventure. Elle est soumise à un régime alimentaire spécial pour l’aider à reprendre progressivement du poids.

A lire aussi : Une chienne endeuillée après la disparition de ses chiots retrouve la joie de vivre grâce à un chaton orphelin en quête d'amour



420scoobertdoobert69 / Reddit