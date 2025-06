Trouvée cachée dans un pneu, une petite chatte errante renaît grâce à l’amitié d’un chaton à 3 pattes

Quelque part en Floride (États-Unis), un bon Samaritain alerté par des miaulements a récemment découvert un chaton blanc apeuré sous le garde-boue d’un pneu d'une voiture. Fatiguée et couverte graisse, la petite chatte s’est volontiers laissée extraire de sa cachette, avant d’être conduite au refuge AnimalLuvr, où Nadija, bénévole de longue date, l’a prise sous son aile pour lui offrir un nouveau départ.

« Une adorable petite fille »

Après son sauvetage, la jolie minette baptisée Coco s’est montrée parfaitement docile, même pendant son bain. Nadija lui a offert un bon repas et un endroit douillet où faire une sieste bien méritée. À son réveil, la petite boule de poils a manifesté sa gratitude d'une tendre manière en ronronnant et en se blottissant contre sa mère d’accueil.

© Tiny Paws Foster / Facebook

« C'est une adorable petite fille qui vient quand on l'appelle ou dès qu'elle me voit, qui adore les câlins et être prise dans les bras, et qui ronronne si fort qu'on l'entend de l'autre côté de la pièce. Elle est aussi incroyablement douce, tellement mignonne et un peu impertinente. Le summum », a indiqué Nadija au média Love Meow.

© Tiny Paws Foster / Facebook

Ravie d'être à l'intérieur, Coco ne manquait de rien, sauf peut-être d’un copain avec qui jouer. Son vœu n’a pas tardé à se réaliser…

Comme si elles se connaissaient depuis toujours

Environ 2 semaines avant l’arrivée de Coco chez Nadija, la bénévole avait accueilli une petite chatte rousse et blanche nommée Peach. Gravement blessée à la patte, la minette avait malheureusement dû être amputée, ce qui ne l’empêchait pas de sautiller joyeusement sur 3 pattes, surprenant tout le monde par son incroyable résilience.

© Tiny Paws Foster / Facebook

Lorsque Peach et Coco ont fini par se rencontrer, ce fût un coup de foudre amical. C’était comme si les 2 petites chattes se connaissaient depuis toujours et qu’elles étaient faites pour se compléter. La nature joueuse et extravertie de Coco s’accordait parfaitement avec la caractère doux et câlin de Peach.

© Tiny Paws Foster / Facebook

Depuis, les 2 boules de poils passent leurs journées ensemble, s’échangeant les jouets, faisant de tendres siestes blotties l’une contre l’autre.

© Tiny Paws Foster / Facebook

Malgré leurs différences, elles sont devenues les meilleures amies du monde, se réconfortant mutuellement au fil des jours. Une belle illustration de la solidarité entre ces 2 petites cabossées de la vie qui seront bientôt disponibles à l'adoption ensemble !