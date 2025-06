Sauvé de l’euthanasie, ce chien devient la mascotte de la mairie en attendant sa famille pour la vie

Abandonné et promis à un sombre destin, un chien errant a finalement trouvé refuge dans un lieu pour le moins inattendu : une mairie. Grâce à l’élan de solidarité d’un maire au grand cœur et à l’engagement des habitants, ce rescapé à 4 pattes découvre une vie nouvelle, pleine d’affection et d’espoir. En attendant sa famille pour la vie, il profite d’un accueil hors du commun.