Touché par une tumeur au cerveau, ce chat a retrouvé sa vitalité quelques jours après une opération cérébrale risquée

C’est à Fareham, non loin de Winchester (Royaume Uni), que vit Max avec ses propriétaires, David et Emma Finney-Young, détaillait Daily Echo. Plusieurs signes ont été observés avant de rentrer en contact avec une clinique qui a confirmé une anomalie chez le chat. Durant tout le processus, Max s’est révélé être un vrai combattant.

Anderson Moores Veterinary Specialists / Facebook

Un chat « léthargique et désorienté »

David et Emma étaient très préoccupés depuis quelques jours. Ils voyaient leur chat s’affaiblir de jour en jour, perdant peu à peu le dynamisme qui le caractérisait auparavant. Une consultation auprès de la clinique Anderson Moores, située à Winchester, a mis en avant une tumeur grave au cerveau. Dans le cas de Max, c’était le lobe droit qui était touché. Sous le choc, les propriétaires ont suivi à la lettre les recommandations de l’équipe soignante.

Anderson Moores Veterinary Specialists / Facebook

Une intervention risquée mais nécessaire

Les maîtres de Max n’ont pas eu d’autre choix que d’accompagner leur chat dans un parcours chirurgical plutôt lourd. Il s’agissait, pour l’équipe de la clinique, de procéder à l’extraction de la tumeur, afin d'endiguer le processus et de mettre fin aux symptômes très handicapants tel que le manque d’équilibre et l’asthénie.

L’intervention a duré plusieurs heures, mais a été une réelle réussite pour cette équipe de chirurgiens engagés.

Une envie de vivre et d’avancer

Tout le monde s’attendait à une rémission longue et coûteuse pour ce chat qui venait de subir une des interventions les plus lourdes. Max a surpris tout le monde en montrant un dynamisme extraordinaire. En effet, 3 jours à peine après sa sortie de la clinique, on pouvait le voir monter sur son arbre à chat, courir et sauter, comme il l’avait toujours fait.

Le soulagement a été grand pour ses propriétaires qui craignaient que leur animal ne retrouve jamais sa personnalité précédente.

Toute l’équipe de la clinique de Winchester a été saluée pour son travail remarquable, qui a permis à Max de retomber sur ses pattes et d’éviter le pire. Tout cela a sans doute été possible grâce à une détection précoce de l’anomalie cérébrale.