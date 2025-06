Après la perte de son chien, une femme place un coffre sur la plage en son honneur renfermant tous ses jouets pour que les autres chiens en profitent

Sur une plage anglaise, un petit coin pas comme les autres attire désormais l’attention des promeneurs et de leurs compagnons à 4 pattes. Ce lieu chargé d’émotion rend hommage à un chien exceptionnel, Biscuit, dont la mémoire continue d’illuminer la vie d’autres toutous, grâce à un geste aussi simple que touchant de la part de sa maîtresse endeuillée.

Biscuit avait apporté tant de joie et d’amour à sa propriétaire Bethany Short, qui ne s’est pas encore tout à fait remise de sa disparition. Survenu en mai 2025, le décès du chien avait plongé sa humaine dans une grande tristesse.

Pour honorer sa mémoire, Bethany Short a décidé d’offrir sa vaste collection de jouets et de balles de tennis à d’autres chiens. Elle les a placés dans une sorte de petit mémorial installé à l’endroit préféré du défunt canidé, la plage de Lytham St Anne's North Beach dans le Lancashire (nord-ouest de l’Angleterre), en l’occurrence.

De son vivant, Biscuit adorait courir et s’amuser au bord de la mer. Il avait toujours l’une de ses balles ou l’un des ses jouets à mâcher entre les crocs. Bethany Short n’aurait jamais imaginé à quel point ce chien allait être important dans sa vie. « J'ai eu Biscuit en 2011 quand j'étais adolescente, en tant que chien de refuge, raconte-t-elle à la BBC. Lorsque vous adoptez un chien, vous vous engagez à en faire un membre important de la famille, mais je n'aurais jamais pu imaginer qu'il deviendrait le centre de notre monde et de celui de mon mari, et même qu'il serait le porteur d'alliances à notre mariage. »



« Profitez de chacun de vos moments passés ensemble »

Baptisé « Biscuit's Ball Exchange », le mémorial en question se présente sous la forme d’un cageot de bois contenant près de 100 balles de tennis et objets à mâcher qui appartenaient au quadrupède disparu. Il comprend également quelques photos de Biscuit et un message incitant les propriétaires canins à « prendre une balle pour que [leur] chien puisse en profiter ».

« Profitez de chacun de vos moments passés ensemble, car ils ne sont jamais suffisants », peut-on également y lire.

Plutôt que de cacher ou de jeter ces articles, Bethany Short a préféré en faire profiter d’autres animaux et leurs maîtres. « Nous voulions qu'ils apportent de la joie aux autres chiens et créent d'heureux souvenirs pour d'autres personnes », explique-t-elle, en effet.

Elle a ainsi transformé sa peine en un héritage plein de tendresse et d’altruisme.