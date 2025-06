Après la perte de leur chien adopté en Turquie, un couple peiné prend l'avion pour se rendre dans son pays d'origine afin de reconstruire un refuge ravagé par les flammes

Il y a plusieurs années, Katherine et Alex ont adopté un chien dans un refuge turc. Ils ont alors découvert à quel point les chiens du pays avaient grandement besoin de soutien. Quand l'animal est décédé, ils ont voulu continuer d’aider ses congénères et se sont rendus dans son refuge pour prêter main-forte au personnel.

La misère animale peut-être plus ou moins importante en fonction des pays et des moyens dont les gouvernements disposent pour lutter contre. En Turquie, les chiens errants représentent un problème pour les dirigeants et la population. Ils sont fréquemment traqués, mais les associations de protection animale veillent à leur offrir un meilleur avenir. Un couple souhaitait contribuer à améliorer la situation des chiens sur place.

Il y a quelques années déjà, Katherine et Alex Curzon s'étaient rendus en Turquie dans un refuge nommé Koycegiz Dogs et tenu par Sarah Browne. Ils avaient adopté sur place un chien de 8 ans nommé Bowie, rapportait The York Press. L'animal était resté toute sa vie dans le chenil, mais le couple lui a offert une belle vie jusqu'à ce qu'il s'éteigne 2 ans plus tard.

Sarah Browne / Facebook

Une immense reconnaissance

Katherine et Alex ont toujours gardé Sarah dans leur cœur, car elle s'était démenée pour qu'ils puissent ramener Bowie à la maison. Reconnaissants, ils avaient alors continué de contribuer au bon fonctionnement du refuge en effectuant des dons financiers réguliers.

Malheureusement, ils ont appris que l'établissement avait été largement dégradé après avoir subi un incendie. Il était alors difficile pour Sarah de remonter la pente, sachant qu’elle ne parvenait pas à trouver de bénévoles pour l’aider. Peinés et empathiques envers cette femme qui donnait toute sa vie à la cause animale, les Curzon ont décidé de retourner en Turquie pour l’épauler dans cette épreuve.

Une aide cruciale

Sur place, Katherine a participé au nettoyage du grand espace boisé dans lequel vivaient les chiens en quasi-liberté. De son côté, Alex a effectué des réparations sur la propriété. Tous les deux ont aussi pris le temps de sympathiser avec les pensionnaires du refuge : « On s'attache facilement à beaucoup de chiens, tellement ils sont amicaux et adorables », partageait Katherine.

En partageant cette histoire, cette dernière a voulu rappeler l'importance d'aider les refuges en réalisant des dons, quel que soit leur montant, ou en se portant bénévole.