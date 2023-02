La Touche Animale, épisode 18 : la maltraitance animale et les moyens de la combattre

Chiens, chats et animaux en général continuent de souffrir d’actes de maltraitance sous diverses formes. Les associations et les militants qui leur viennent en aide sont constamment sollicités et font un travail colossal, avec parfois des moyens limités. Aujourd’hui et plus que jamais, prévenir et sensibiliser à ce sujet est vital. Comment ? L’invitée du nouveau numéro de La Touche Animale en parlera ce soir.

Yoann Latouche vous donne rendez-vous ce soir à 19h, en direct sur l’application Brut. pour le 18e épisode de « La Touche Animale », le show des amoureux des animaux. Vous pourrez également le regarder en replay sur Woopets.

Ce live sera consacré à un sujet douloureux, celui de la maltraitance animale en France, mais aussi aux gens qui luttent contre ce fléau au quotidien et s’emploient à sauver et à améliorer autant de vies brisées que possible.

Yoann Latouche donnera la parole à la BISA (Brigade d’Interventions et de Secours animaliers) et à une professionnelle de l’univers canin, Joanna Thinard.

Enquêtrice spécialisée dans les cas de maltraitance faites aux animaux, Joanna Thinard a été témoin des souffrances vécues par ces derniers et en a aidé bon nombre à surpasser leurs traumatismes pour commencer une nouvelle vie, plus sereine et plus heureuse.



Elle est également maître-chien sauveteuse en mer, éducatrice et comportementaliste canin. Cette passionnée est la créatrice du centre canin Alphadog, basé à Gap dans les Hautes-Alpes, où elle fournit accompagnement et conseil aux propriétaires de chiens. Auparavant, Joanna Thinard avait fondé le club cynophile Alphadog à La Rochelle (Charente-Maritime) en 2017.



Des centaines de milliers de cas de maltraitance chaque année

La Brigade d’Interventions et de Secours animaliers porte secours à tous les animaux, quelle que soit leur espèce, qui sont victimes de mauvais traitements et de violences.

L’organisation a fort à faire, sachant que l’on recense chaque année 250 000 cas de maltraitance sur les chiens et les chats, ainsi que 200 sur les équidés.

Les moyens de prévention et de sensibilisation à cette problématique seront abordés par Yoann Latouch et son invitée lors d’un live qui s’annonce édifiant.

La Touche Animale est à voir ce soir, mardi 21 février, à 19h sur l’application Brut.. Ce numéro sera également disponible en rediffusion sur Woopets.