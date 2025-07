Tous les matins, ce chien de berger va chercher son frère endormi sur demande de sa maîtresse

Les Bergers Australiens sont des chiens de troupeaux. Initialement, ils ont été conçus pour garder les moutons ou les chèvres dans les vastes prairies. Ceux qui servent de chiens de compagnie ont gardé quelques gènes de leurs ancêtres et c’est visiblement le cas de Winston qui ne peut pas s’empêcher d’aller chercher son grand frère Moose, un croisé Labrador, dès qu’il en reçoit l’ordre. Sur son compte TikTok, Alyssa Tackett aime poster des vidéos de ses 2 toutous qui font partie intégrante de sa famille. En septembre 2024, l’une d’elles est d’ailleurs devenue complètement virale et a été relayée par plusieurs médias, dont Newsweek. Depuis sa publication, la séquence a amassé plus de 6 millions de vues et plus de 500 000 likes !

© @alyssa_tackett / TikTok

Un chien qui adore travailler

En légende, la jeune femme affirme avec fierté que le beau Winston “adore son travail”. Un travail qui consiste ni plus ni moins à “troupeauter” son grand frère… En effet, dès que son humain lui demande d’aller chercher Moose, Winston se fait un plaisir d’obéir ! “Assis. Winston, va chercher Moose…”, peut-on entendre Alyssa lui demander dans la courte séquence. Ravi, Winston descend alors les escaliers à la hâte. Une fois arrivé en bas, il se retourne une dernière fois comme pour s’assurer de la demande de sa maîtresse, puis disparaît dans la pièce suivante.

C’est alors que l’on entend Moose grogner, comme s’il était mécontent d’être ainsi dérangé pendant sa sieste.

© @alyssa_tackett / TikTok

Mission accomplie !

Finalement, on aperçoit Winston revenir avec un grand sourire béat. Moose le suit de près, visiblement moins enthousiaste à l’idée d’obéir à son guide. Dans une autre vidéo postée plus tard, Alyssa révèle que Moose “déteste les matins et est très têtu pour monter à l'étage”. Voilà qui explique donc son air grognon… Heureusement que son frère est là pour le forcer à se lever tous les matins !