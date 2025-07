Au petit matin, elle découvre que des individus masqués ont abandonné 7 chatons devant sa clinique, un acte qui provoque la colère des associations

C’est dans le département du Gers que ces 7 chatons, âgés entre 2 et 12 mois, ont été lâchement abandonnés. Une caméra de vidéosurveillance a permis de comprendre les tenants et les aboutissants de la situation, mais malheureusement, l'affaire n’est pas encore complètement réglée.

La découverte de 3 caisses au petit matin

Anne, vétérinaire et responsable de la clinique vétérinaire gersoise « Le Galis », est arrivée sur son lieu de travail début juin, découvrant 3 caisses sur le parking. Ces 3 caisses contenaient 7 chatons qui semblaient fortement affaiblis. Devant le fait accompli, la vétérinaire a pris les choses en main, en intervenant directement auprès des animaux en détresse.

« Ils étaient en sous-nutrition »

Les chatons n’avaient visiblement pas bénéficié des soins essentiels. La vétérinaire dressait ce triste tableau :« Ils étaient en sous-nutrition et avec des coryzas. L’un des chatons a aussi une hypoplasie cérébelleuse, le cerveau n’a pas été complètement terminé dans le ventre de la maman, il n’arrive pas à se tenir droit. Puis, un autre a perdu son œil ». L’association 30 Millions d’Amis, impliquée dans le sauvetage des jeunes animaux, a permis à deux d’entre eux un hébergement en famille d’accueil. Les 5 derniers sont toujours hospitalisés, poursuivant leurs soins.

Un abandon bien mystérieux

Si la vidéosurveillance a permis de revenir sur l’abandon des chatons devant la clinique, vétérinaires et policiers n’en savent pas plus car les individus présents sur les images son cagoulés. Anne précisait : « On ne sait même pas si ce sont 2 hommes, un homme et une femme ». Une plainte a bien évidemment été déposée, mais pour le moment, la police sollicite les éventuels témoins.

La vétérinaire se montre amère vis-à-vis de cet acte qui aurait pu coûter la vie à ces jeunes chatons. Malheureusement, cette histoire résonne aussi avec beaucoup d’autres, qui mettent en exergue le manque d’informations des propriétaires d’animaux. Selon elle, il n’est pas rare de voir des gens abandonner leurs compagnons à la clinique, laissant le sentiment qu’ils se déchargent totalement de leur responsabilité. « Ils nous les laissent comme ça, comme on dirait ‘débrouillez-vous maintenant’ », concluait-elle.