Trouvée errante à l'âge de 17 ans, cette chatte affaiblie et en sous-poids reprend goût à la vie grâce à ses bienfaiteurs

Récemment, l’équipe de la Milwaukee Area Domestic Animal Control Commission a trouvé une chatte âgée et en très mauvais état dans la rue, rapporte Love Meow. La pauvre bête, qui arborait un manteau de poils emmêlés, affichait seulement 1,5 kg sur la balance, était concernée par des problèmes dentaires et souffrait de déshydratation. En raison de sa santé fragile, la va-nu-pattes peinait à garder la tête droite.

Alors que le personnel de l’établissement craignait qu’elle ne survive pas, la rescapée a puisé dans le peu de forces qui lui restait pour rester en vie. Sa détermination et sa résilience ont grandement inspiré ses sauveurs. « Elle a surpris tout le monde quand elle a commencé à aller mieux », confient les bénévoles de Thrifted Kittens Animal Rescue, qui a pris la suite et l’a chouchoutée.

© Thrifted Kittens Animal Rescue

« Tout ce qu’elle veut, ce sont des câlins »

Pendant son séjour au refuge, la chatte séniore – nommée Betty – a reçu de nombreux soins et repris du poil de la bête. En 5 jours, elle a réussi à gagner 250 g. Âgée d'environ 17 ans selon les soigneurs, la boule de poils grisonnante a montré qu’elle avait encore beaucoup de vie en elle.

Au fil des semaines, Betty a continué à prendre du poids et des forces, pour le plus grand bonheur de ses bienfaiteurs. « C’est le plus grand amour que nous ayons jamais rencontré, déclarent-ils, tout ce qu’elle veut, ce sont des câlins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. »

© Thrifted Kittens Animal Rescue

« Nous sommes si fiers de cette chatte qui a travaillé si dur pour aller mieux, poursuivent-ils, malgré son âge, elle saute toujours sur les comptoirs, adore les câlins et c’est la petite fille la plus ronronnante que vous puissiez rencontrer. »

© Thrifted Kittens Animal Rescue

Une nouvelle vie pour Betty

Grâce à une intervention au niveau des dents, Betty peut désormais manger sans gêne, savoure pleinement ses repas et poursuit sa reprise de poids. De plus, les bénévoles étaient ravis d’annoncer « que Betty est officiellement dans une famille d’accueil en vue d’une adoption ».

Sa nouvelle bienfaitrice lui a spécialement aménagé un espace confortable, avec tout ce dont elle a besoin (couchages douillets, jouets, arbres à chat…). Prochainement, la rescapée sera rejointe par un autre félin âgé répondant au nom de Kevin qui, selon les bénévoles, « a hâte de devenir son meilleur ami ».

© Thrifted Kittens Animal Rescue