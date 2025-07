Frappé à l’aéroport après avoir détecté des produits interdits, un chien des douanes a eu une réaction qui force le respect

Alors qu’il ne faisait que son travail, un chien des douanes a été blessé par un voyageur dont il venait de contrôler les bagages contenant des produits interdits, rapportait la BBC.

L’incident en question s’est produit tôt le matin du mardi 24 juin dans la zone de récupération des bagages à l’aéroport international de Washington-Dulles (Virginie, Etats-Unis). Freddy, Beagle employé par le service des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis (U.S. Customs and Border Protection), s’est intéressé à la valise d’un passager de nationalité égyptienne qui venait d’arriver du Caire.



U.S. Customs and Border Protection / Facebook

Hamed Ramadan Bayoumy Aly Marie, 70 ans, est le propriétaire du bagage. Il a eu une brève discussion avec les douaniers, puis s’en est pris violemment au chien, lui assénant un coup de pied qui l’a littéralement projeté en l’air. Des images capturées par les caméras de surveillance montrent effectivement le malheureux canidé sur ses pattes arrière et les oreilles dressées sous l’effet du coup.

Les agents des douanes ont découvert plus de 45 kilogrammes de produits alimentaires interdits dans les bagages de l’individu ; bœuf, riz, aubergines, concombres, poivrons, graines de maïs et diverses herbes.

Souffrant, Freddy a dû être emmené aux urgences vétérinaires. L’examen a révélé qu’il présentait des contusions au niveau des côtes. Il a été soigné.

Quant à Hamed Ramadan Bayoumy Aly Marie, il a comparu devant le tribunal dès le lendemain de l’agression. Il a plaidé coupable et a été condamné à payer la facture vétérinaire, qui s’élève à 840 dollars (720 euros environ). En outre, il a été expulsé vers l’Egypte le jeudi 26 juin.

« Il a été soigné et devrait se rétablir complètement »

Le chien s’en est bien remis. Sur son compte Instagram, le service des douanes et de la protection des frontières a partagé un post rassurant à son sujet le 27 juin. « Merci à tous pour votre inquiétude concernant Freddy qui a été blessé dans l'exercice de ses fonctions à l'aéroport de Dulles, peut-on y lire. Il a été soigné par son vétérinaire et devrait se rétablir complètement. Le voilà en train de savourer sa friandise préférée ». Une publication accompagnée d’une photo où on le voit déguster un « Pup Cup » et porter son harnais de service.

Encore plus réconfortante, une vidéo publiée le même jour montre le Beagle alors qu’il court et s’amuse dans une cour clôturée.

