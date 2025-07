Pour égayer les journées de sa chienne âgée, une femme attentionnée a pris l’habitude de lui offrir une balade quotidienne en voiture (vidéo)

Comme beaucoup de ses congénères Labrador, Lucy est douce, affectueuse et loyale. Ce n’est pas sa maîtresse Abby Ferullo, 22 ans, qui dirait le contraire ! Alors que cette adorable chienne au pelage chocolat a atteint l’automne de sa vie, la jeune femme continue à prendre soin d’elle avec plaisir. Elle a d’ailleurs pris une habitude pleine de tendresse : emmener chaque jour Lucy se promener en voiture « juste pour qu'elle passe une bonne journée. »

Une adorable habitude

Dans une vidéo virale relayée par le média IHeartDogs, la jeune femme montre à quel point Lucy se réjouit de ce rendez-vous quotidien. Lorsque sa maîtresse lui demande affectueusement si elle veut faire un tour en voiture, la chienne séniore tend attentivement l’oreille. Il suffit qu’Abby l’équipe de son harnais pour qu’elle comprenne que l’heure de la promenade est arrivée. Elle remue alors vigoureusement la queue et aboie de bonheur.

© @styledaf / TikTok

Visiblement pressée de partir, la chienne âgée se précipite ensuite vers la voiture, avant de s’installer sur le siège avant.

Même si Lucy devrait plutôt être placée dans une cage de transport pour des raisons de sécurité, elle peut regarder par la fenêtre depuis le siège passager et lors de ce court trajet, elle n’en perd pas une miette.

Petite attention, grands bénéfices

Pour garantir le bonheur et la santé d’un chien âgé, il est essentiel de lui offrir des exercices réguliers et doux, du confort et une stimulation mentale. Pour nombre d’entre eux, les balades en voiture leur permettent de découvrir de nouvelles odeurs et d’admirer de nouveaux paysages sans se fatiguer.

© @styledaf / TikTok

Comme en témoigne sa vidéo TikTok, le petit geste quotidien d’Abby apporte beaucoup de joie à Lucy, qui sait apprécier ce plaisir simple.

Cette douce habitude a profondément touché les internautes. Certains d’entre eux ont d’ailleurs partagé dans les commentaires leurs propres habitudes avec leur chien âgé. Un internaute a ainsi commenté : « Mon chien âgé a 15 ans ; je l'emmène en promenade jusqu'à la boîte aux lettres tous les jours, pour qu'il soit ravi de porter sa laisse. »

© @styledaf / TikTok

Ce sont bien des petits gestes d'amour comme ceux-là qui continuent d’illuminer les journées de nos compagnons à 4 pattes, surtout lorsqu’ils prennent de l’âge.