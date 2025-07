Découvert seul dans la rue et transi de froid, un chien errant fond dans les bras de sa sauveuse qui lui offre un nouveau départ

Donna Lochmann et l’association Stray Rescue of St. Louis, basée à Saint-Louis dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis), comptent un nombre incalculable de sauvetages d’animaux en détresse. On se souvient notamment de leur intervention auprès de cette chienne blessée et cachée dans un buisson, ou encore de son congénère abandonné sous la pluie et enchaîné.

Un autre canidé qui avait grand besoin d’aide a récemment bénéficié de leurs services. Il faisait très froid ce jour-là, et il avait été repéré par des policiers en patrouille. Errant seul dans la rue, le quadrupède au pelage noir et blanc grelottait. Les agents sont restés à ses côtés jusqu’à l’arrivée de Donna Lochmann et son équipe, d’après The Dodo.

Elles ont donc pris l’animal en charge, et ce dernier s’est vite détendu en leur présence. Il est monté dans leur voiture sans se faire prier, puis est tombé dans les bras de Donna Lochmann, clairement soulagé d’avoir été secouru et d’avoir retrouvé un peu de chaleur. Il a réalisé qu’il était désormais en sécurité.



« Il voulait qu’on le tienne et qu’on lui dise que tout irait bien », dit de lui sa bienfaitrice, qui l’a appelé Bowie.

« Un véritable passionné de câlins »

Le chien est resté blotti contre Donna Lochmann durant tout le trajet. Tout le monde chez Stray Rescue of St. Louis est tombé sous son charme. « Nous l’aimons déjà », peut-on effectivement lire à son sujet sur la page Facebook de l’association.

Quelques jours plus tard, il a été confié à une famille d’accueil. « Vous voyez comme Bowie est ravi d'être placé en foyer d'accueil ? C’est ce que nous ressentons ! » s’est réjouie Stray Rescue of St. Louis.



Il s’est rapidement lié d’amitié avec Ramone, le chien résident. Sa mère d’accueil Anne-Marie Theresa ajoute qu’il « adore jouer avec d'autres chiens et est un véritable passionné de câlins ! »



Bowie coule des jours heureux en attendant son adoption.

