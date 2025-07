Même à la retraite, ce chien de thérapie continue de veiller sur sa maîtresse comme s’il était toujours en mission (vidéo)

Compagnon fidèle et soutien précieux pour de jeunes patients, Buddy n’a pas seulement exercé un métier ; il a aussi marqué et embelli des vies. Une grave maladie l’a toutefois contraint à quitter trop tôt son rôle de chien de thérapie. Ce qui ne l’empêche pas de continuer de « travailler » auprès de sa maîtresse.

A un peu plus de 4 ans, Buddy aurait pu poursuivre sa belle carrière sur plusieurs années encore, mais celle-ci a récemment pris fin de manière prématurée à cause de sa santé. Ce Golden Retriever était chien de thérapie en milieu hospitalier et avait brillé dans ce métier aux côtés de sa maîtresse, prénommée Candice et habitant Boston dans le Massachusetts (Etats-Unis).

Formé par l’association Canine Assistants, basée dans l’Etat de Géorgie, Buddy intervenait depuis mai 2022 à l’hôpital, en particulier auprès des enfants malades. Sa mission consistait à apporter soutien et réconfort aux jeunes patients pour les aider à surmonter les traumatismes liés à l’hospitalisation.



Tout allait pour le mieux pour Buddy, jusqu’à ce que sa santé en décide autrement. Au cours de l’été 2024, il a commencé à afficher des symptômes inquiétants. Différents examens et analyses ont été effectués. Il s’est avéré que le chien était atteint de la maladie des motoneurones inférieurs. Ces derniers correspondent aux cellules nerveuses reliant la moelle épinière aux muscles.

« Buddy a suivi différents traitements, à base de médicaments et de rééducation, explique Candice. Ces soins ont affaibli son système immunitaire. En avril 2025, Buddy a pris sa retraite à l'âge de 4 ans car il était incapable de continuer à travailler, à la fois en raison des médicaments, des symptômes et des baisses d’énergie. »

Les habitudes professionnelles ont la dent dure !

Le Golden Retriever n’en a pas perdu son caractère enjoué et affectueux, ni son « amour pour la plage, les bananes, le beurre de cacahuète et sa famille ».

Malgré la retraite, il a gardé de vieilles habitudes liées à son travail et les exerce avec Candice au quotidien. C’est ce que montre la vidéo ci-dessous, postée le 3 juin 2025 sur le compte TikTok qui lui est dédié et relayée par Newsweek :

