En le caressant sur sa terrasse, une femme comprend soudain que son chat mène une double vie (vidéo)

Certains chats ont l’art de mener une vie bien plus palpitante qu’on ne le soupçonne. C’est ce qu’a découvert une toiletteuse irlandaise, en réalisant que son propre compagnon à 4 pattes avait sans doute un second foyer. Une scène surprenante, capturée en vidéo, a confirmé ses soupçons et fait fondre des centaines de milliers d’internautes.

Une jeune femme se faisait Ais, « @aiscatt » sur TikTok, a récemment posté une vidéo révélant aux internautes ce qui, d’après elle, constituerait la preuve irréfutable de la « double vie » menée par son chat.

La tiktokeuse en question vit en Irlande et exerce le métier de toiletteuse pour chiens et chats. Sa famille compte plusieurs membres félins, dont un à la robe rousse et qui est le protagoniste de cette histoire.



@aiscatt / TikTok

Le matou dont il s’agit peut entrer et sortir librement de chez lui. Il passe donc le plus clair de ses journées à explorer le quartier, faisant des découvertes et des rencontres dont il est le seul à connaître les secrets.

Depuis quelques temps, Ais commençait à le suspecter de fréquenter un autre foyer dans les environs. Certains chats ont, en effet, l’habitude de s’inviter chez différentes familles pour se nourrir, se reposer et recevoir des câlins, même s’ils sont très bien traités par leurs propriétaires et ne manquent de rien.

Jusque-là, elle ne disposait d’aucun élément concret pour confirmer cette hypothèse. C’est désormais chose faite.

« La preuve que notre chat vit ailleurs »

Dans la vidéo, mise en ligne le 17 juin 2025 sur TikTok où elle a généré plus de 200 000 vues, et relayée par Newsweek, on peut voir le chat tranquillement couché sur une chaise sur la terrasse. Ais s’approche de lui, il se réveille et lui tend tendrement la patte avant de savourer ses caresses sur la tête.

En touchant son cou, Ais perçoit un collier. Ce qui ne manque pas de l’étonner, son ami félin n’aimant pas en porter. Ce modèle était, en plus, muni d’une clochette. Elle s’est empressée de le lui retirer.

« J'ai enfin la preuve que notre chat vit ailleurs », a-t-elle plaisanté, contente d’avoir percé une première partie du mystère. L’autre consiste désormais à connaître la 2e famille de son chat…