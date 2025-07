Ce chien méthodique et patient impressionne par son talent de pêcheur de crustacés hors pair (vidéo)

Si le Golden Retriever était traditionnellement élevé en tant que chien rapporteur de gibier d’eau, d’où son aisance dans ce milieu, la race s’est quelque peu détachée de cette mission au fil des générations pour devenir essentiellement un compagnon familial.

Quelques instincts hérités de ce passé semblent pourtant persister chez certains. C’est, en tout cas, ce que l’on serait tenté de se dire en observant Drake.



drakethepupstar / Instagram

Après près d’un million de followers sur le compte Instagram qui lui est consacré, « @drakethepupstar », il est une véritable petite star des réseaux sociaux. Sa propriétaire Madison Leigh Provorov y poste régulièrement des vidéos amusantes et attendrissantes où on le voit en action, seul ou aux côtés de son congénère Blaze.

L’une des particularités de Drake est qu’il est un pêcheur au talent hors normes, avec une prédilection pour les mollusques et les crustacés. Le plus impressionnant est que, d’après sa maîtresse, il n’a pas été entraîné à cette discipline.

Exerçant en « autodidacte », le Golden Retriever a développé un savoir-faire admirable et agit toujours en se montrant patient et méthodique. C’est ce dont on peut se rendre compte dans la vidéo ci-dessous, relayée par PetHelpful et où on le voit pêcher la palourde :

Méticuleux et déterminé

Pour pratiquer son art, Drake attend la marée basse, puis plonge et scrute longuement l’eau. Il tâte le fond avec les pattes, puis lorsqu’il repère des palourdes, prend son temps pour choisir la plus belle pièce. Il descend alors la chercher, puis la ramène sur le quai. Son travail ne s’arrête pas là ; il s’emploie ensuite à l’ouvrir, le tout sous les yeux de son congénère Blaze qui tente parfois de s’emparer de son butin.

Outre les palourdes, Drake excelle aussi dans la pêche aux crabes. C’est ce que montre cette autre vidéo, où il fait preuve d’autant de maîtrise et de précision :

A lire aussi : Un chien traumatisé par toute une vie de négligence refuse catégoriquement de marcher jusqu'à sa rencontre avec 5 jeunes congénères