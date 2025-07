Abandonnée en pleine forêt, une chienne gestante est secourue juste à temps pour mettre bas et élever ses petits en toute sécurité

Livrée à elle-même dans une zone forestière reculée, une chienne gestante a survécu seule contre tous les éléments. Son sauvetage, rendu possible grâce à la mobilisation de plusieurs bénévoles au grand cœur, a permis de changer à jamais le cours de sa vie, mais aussi celle de ses futurs petits.

Dans le Lancashire (nord-ouest de l’Angleterre), une chienne très probablement abandonnée en raison de sa grossesse errait désespérément seule sur une colline boisée.

Quelqu’un s’en était rendu compte et avait prévenu les secours. Jonathan Higham, un agent de la fourrière locale, s’est rendu sur les lieux. Après plusieurs tentatives de capture infructueuses, il a lancé un appel à l’aide, et ce sont les volontaires du groupe Greater Manchester Lost Dog Search and Rescue qui y ont répondu.

La croisée Berger Allemand était clairement en fin de gestation. Elle était à bout de forces, affamée et transie de froid. Elle avait besoin d’un endroit sûr pour se rétablir, mettre bas et élever ses petits. Pour Jonathan Higham, « c'était déchirant de voir une chienne aussi seule, angoissée et vulnérable ».

L’équipe de Greater Manchester Lost Dog Search and Rescue s’est rapidement mobilisée, installant une grande cage trappe comportant de la nourriture, ainsi qu’une caméra permettant de surveiller la scène en temps réel.

La traque a duré une semaine. La chienne a fini par se laisser enfermer dans la cage, au grand soulagement des intervenants.

Elsa et ses bébés ont un toit au-dessus de la tête et ne manquent de rien

Elle a d’abord été emmenée à la pension canine Edencroft Boarding Kennels, située à Chipping. 2 jours plus tard, celle qui a été appelée Elsa par ses bienfaiteurs a donné naissance à 7 adorables chiots en bonne santé.



Greater Manchester Lost Dog Search and Rescue

La chienne et ses bébés ont ensuite été confiés à l’association Dogs Trust, où ils continuent de recevoir tous les soins dont ils ont besoin et de s’épanouir.

« C'est une belle et douce chienne, mais elle n'était pas pucée et n'avait pas de médaille d'identification ni quoi que ce soit pour savoir à qui elle appartenait », indique Jonathan Higham à la BBC. Son sauvetage offre un aperçu sur « ce qui peut être accompli grâce à la collaboration de différentes organisations ».

Elsa et ses chiots pourront être proposés à l’adoption lorsque ces derniers auront 8 à 10 semaines.

Greater Manchester Lost Dog Search and Rescue