En visitant sa future maison, une femme découvre avec stupeur que les anciens propriétaires ont abandonné leur chien de 10 ans dans le jardin (vidéo)

April se souvient d’avoir été « sous le choc » en apercevant la chienne du nom de Molly. L’animal avait vécu durant 10 ans avec ses propriétaires, qui s’étaient récemment décidé à se séparer d’elle, à l’occasion de leur déménagement. La chienne faisait donc partie de la propriété, attachée à un arbre, au fond du jardin, avec une niche en plastique pour seule compagnie.

Molly apparaissait sur le contrat de vente

April a été stupéfaite de découvrir que Molly apparaissait sur le contrat de vente de la maison. En effet, les anciens propriétaires avaient émis le souhait de laisser leurs animaux sur place. Ainsi, la chienne et un chat étaient restés dans la propriété étaient soumis à la bonne volonté des futurs acquéreurs. Pour mettre en sécurité ces pauvres animaux, April n’a pas hésité très longtemps. Elle confiait à People : « Nous l’avons donc mis dans le contrat d’achat pour nous assurer que quelque chose de pire ne lui arrive pas ».

Nouvelle vie sous le même toit

En terrain familier, Molly a très vite adopté sa nouvelle maîtresse, déjà propriétaire de plusieurs chiens. April partage ce nouveau quotidien avec ses abonnés sur TikTok et rencontre un grand succès, en particulier une vidéo, qui a reçu plus de 30 millions de vues. Molly semble bien à son aise parmi les membres de cette famille aimante, qui veille à son bien-être et sa bonne santé. Ils sont d’ailleurs unanimes : « C’est une chienne si douce ». Son regard en dit long sur sa résilience au sein d’un espace de vie qu’elle a toujours connu.

« Tout faire pour aider les chiens »

Pour April, il était hors de question de renoncer à une telle adoption, dans des circonstances pourtant si complexes. L’important pour elle, est de protéger coûte que coûte la dignité de nos compagnons. Elle expliquait à propos de l’adoption de Molly : « J’essaye de ne pas haïr les gens qui l’ont quittée. Je ne connais pas la situation de ces gens. Je voulais m’assurer qu’elle était en sécurité et qu’elle allait bien ».