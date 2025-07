Ce chaton blessé restait prostré dans sa caisse, il est devenu une boule d’énergie grâce à sa sauveuse

Anthony avait réellement besoin d’aide lorsque Nikki, sa sauveuse, est venue à sa rencontre. Très timide, une blessure sur le côté du visage l’empêchait d’être serein. C’est après sa prise en soin que le chaton roux et blanc a révélé sa belle personnalité plus dynamique que ce qui était présagé.

Nikki, sa mère d’accueil, se souvient d’un chaton blotti dans sa caisse, évitant tous les contacts avec les êtres humains. Elle a pu l’accueillir chez elle après son intervention chirurgicale. La rémission d’Anthony s’annonçait longue, c’est pour cette raison que la bénévole a installé son protégé dans un parc aménagé spécialement pour lui. Panier, litière et nourriture quasiment à volonté, le chaton ne manquait de rien.

@myfosterkittens / Instagram

Un petit être d’une résilience étonnante

Malgré son passé et sa méfiance Anthony s’est rapidement montré volontaire. Au fil des jours, sa mère d’accueil a pu remarquer que le chaton baissait progressivement sa garde, se laissant par exemple aller à quelques regards.

@myfosterkittens / Instagram

Anthony a été contraint de porter une collerette durant sa rémission, ce qui était plutôt difficile à tolérer pour lui. Nikki a dû s’y reprendre à plusieurs fois pour trouver la taille idéale, car les collerettes du commerce destinées aux chats étaient bien trop grandes pour lui. Anthony a finalement eu le droit à une collerette pour hamster, ainsi qu’à des créations maison, composées de tissu et d’un élastique.

@myfosterkittens / Instagram

Le jour où il est sorti de sa coquille

Dès qu’il a pu explorer l’espace de la maison, Anthony a changé du tout au tout. La découverte des jouets a été une révélation pour lui qui lui a permis de définitivement sortir de sa réserve. Tout au long de la journée, il n’était pas rare de le voir faire des allers retours entre ses balles et peluches et sa mère d’accueil. La prudence a donc fait place à une grande curiosité, l’amenant à rentrer régulièrement en contact avec Nikki. Cette dernière confiait avec fierté à Love Meow : « Il en a enfin fini avec sa timidité. Il joue avec moi et n’a pas peur quand je vais le chercher. C’est une petite machine à ronronner, toujours heureuse ».

Un « coup de foudre » et une nouvelle vie

Après son séjour salutaire dans sa famille d’accueil, Anthony a eu la chance de rejoindre très rapidement sa famille définitive. Cette dernière est tombée sous le charme de cette douce boule de poils timide en apparence, mais qui cache bien son jeu de pile électrique. Anthony a le bonheur de partager son quotidien avec ses 2 sœurs félines qu’il adore : Daphne et Marteen.

@myfosterkittens / Instagram