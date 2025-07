Il errait dans le métro avec une patte blessée, aujourd’hui ce chat savoure la douceur d’un foyer

Amtrak a vécu durant des années dans le métro, nourri par intermittence par une employée ayant eu de la peine pour son cas. Un jour, le chat est apparu avec une blessure importante à la patte, ce qui a entraîné l’intervention d’un refuge newyorkais. Grâce à cette aide précieuse, le quotidien d’Amtrak n’est plus tout à fait le même.

Pour sauver Amtrak de son errance, l’employée a dû redoubler d’effort, racontait Love Meow. Plusieurs associations ont été contactées, mais une a répondu présente : Little Wanderers NYC.

@littlewanderersNYC / Instagram

Une hospitalisation urgente

Amtrak a été pris en charge dans les plus brefs délais pour gérer sa blessure à la patte. Cette dernière était apparemment causée par un objet coupant et pointu. La plaie a été soignée chez un vétérinaire, qui a jugé nécessaire de garder le félin en observation.

@littlewanderersNYC / Instagram

Déjà à la clinique, le chat a pu dévoiler sa personnalité exemplaire, gardant son calme durant toute l’hospitalisation. Les employés ont compris qu’Amtrak se sentait soulagé d’avoir enfin atterri dans un endroit où il pouvait aspirer à plus de sécurité et de stabilité.

@littlewanderersNYC / Instagram

« Il y a quelques jours à peine, il s’accrochait à la vie sur les voies du métro »

La transformation d’Amtrak a été impressionnante. « Incroyablement amical », il a été d’une ténacité incroyable. L’association a pu lui trouver une place dans une famille d’accueil, ce qui lui a permis de s’épanouir pleinement. Le courageux félin a dû poursuivre ses traitements (« changements quotidiens de bandages et antibiotiques ») durant plusieurs semaines, mais tout cela s’est fait dans la joie et la bonne humeur, au rythme de la découverte de la maison et des espaces extérieurs.

Un vrai chat d’intérieur

Amtrak a vite pris ses marques dans cet environnement qui lui était pourtant inconnu. Sa mère d’accueil affirmait : « Malgré sa lutte contre la douleur, Amtrak n’a été qu’aimant et doux. Sa résilience est incroyable ». Elle ajoutait : « Après avoir survécu à une grave blessure à la jambe et reçu des soins vétérinaires vitaux, Amtrack guérit enfin et regarde vers l’avenir ».

@littlewanderersNYC / Instagram

Parfait petit chat d’intérieur, le félin a désormais sa propre collection de jouets, ses couvertures pour la sieste et ses portions quotidiennes de bonne nourriture. Visiblement prêt à laisser derrière lui sa rude vie dans le métro, Amtrak attend de patte ferme sa nouvelle vie.