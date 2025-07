Élevé par des chats, cet adorable lapin adopte tous leurs comportements (vidéo)

Quand on a plusieurs animaux à la maison, on peut parfois avoir des surprises. On peut par exemple commencer à observer certaines ressemblances entre eux, et ce, même s’ils n’appartiennent pas à la même espèce. C’est ce qui est arrivé à la TikTokeuse Megan Cottone qui a récemment partagé une vidéo de ses 3 « chats », dont un détonne clairement…

Résidant dans le nord-ouest des États-Unis, Megan Cottone partage sa vie avec plusieurs animaux qui la comblent de joie. Si nous vous avions déjà parlé de la touchante amitié liant Chlea, l’un de ses félins, à Chloe, sa femelle Beagle, il est question cette fois de Winnie, une adorable lapine que la jeune femme a adoptée il y a quelques mois. Et depuis son arrivée, cette petite boule de poils grise a pris d’étonnantes habitudes...

Un lapin qui croit être un chat

Dans une amusante vidéo TikTok, Megan explique que « quand on est un lapin élevé par des chats, on ne sait faire que des choses de chats. » La preuve en images ! Winnie se comporte en effet comme ses frères et sœurs félins et fait tout ce qu’ils font : grimper dans l’arbre à chat, sauter sur la table, renverser des choses posées sur les meubles et même faire des zoomies ! La petite lapine a visiblement pris modèle sur ses aînés !

Une amitié qui transcende les espèces

Relayée par PetHelpful, la vidéo de Megan est rapidement devenue virale en suscitant plus de 2 millions de vues et près d'un millier de commentaires.

Les spectateurs, amusés, ont fait preuve de beaucoup d’humour. « Je ne vois que 3 chats. Où est le lapin ? », a ainsi écrit quelqu’un. « Les lapins sont juste des chats végétariens, MDR ! », a ajouté une autre personne.

© @megancottone / TikTok

D’autres ont souligné que les chats possèdent un don naturel pour inspirer les autres. « J'adore la façon dont, lorsqu'un animal est élevé avec des chats, il devient un chat. Un chat ne devient pas un lapin, ni un chien ; c'est toujours le frère ou la sœur qui n'est pas un chat qui devient un chat. », a assuré un internaute.

© @megancottone / TikTok

Dans le cas de la petite tribu de Megan, ce n’est pas totalement vrai. La jeune femme a en effet partagé dans une autre vidéo que ses félins avaient aussi parfois tendance à se comporter comme Winnie.

Il ne fait aucun doute que ces 3 boules de poils sont inséparables et qu’elles semblent même ignorer qu’elles appartiennent à des espèces différentes. Une belle preuve que l’amitié n’a pas de limites !