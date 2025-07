Un chiot ayant fugué après un accident de la route réapparaît le lendemain matin grâce à un vêtement appartenant à sa maîtresse

Après avoir disparu à la suite d’un accident, une jeune chienne de 4 mois a été retrouvée saine et sauve grâce à l’ingéniosité et à la persévérance de ses proches. Durant de longues heures d’angoisse, sa famille et la police n’ont jamais baissé les bras, mobilisant drones, réseaux sociaux et recourant à une astuce bien connue des propriétaires d’animaux perdus ; laisser une odeur familière sur les lieux. Une initiative qui s’est révélée décisive.