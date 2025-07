Après 640 jours d'attente, cette chienne quitte enfin le refuge par la grande porte et adresse un dernier regard émouvant à ses bienfaiteurs

Plus de 21 mois d’attente et d’espoir… La patience de Louise a fini par être récompensée. Cette chienne de 4 ans a, en effet, quitté le refuge pour de bon après avoir été adoptée. Toutes les personnes qui s’occupaient d’elle dans la structure d’accueil ont tenu à assister à ce grand moment qu’a été son départ aux côtés de son nouveau propriétaire, rapportait People.



rachels.dogs / Instagram

Le refuge en question est le Rockland Green CARES Animal Shelter, basé à Pomona dans l’Etat de New York (Etats-Unis). Assez vite après son arrivée, Louise était devenue l’un des pensionnaires préférés des membres du personnel en raison de sa douceur et de son caractère amical.

Malgré toutes ses qualités, son séjour se prolongeait, les candidats à l’adoption préférant d’autres profils de chiens. La déception n’affectait en rien son agréable tempérament. Les bénévoles et les responsables refusaient de baisser les bras et de renoncer au rêve de la voir prendre un nouveau départ dans la vie.

L’histoire de Louise a fini par attirer l’attention de la bonne personne. Un homme est venu la rencontrer et le courant est vite passé entre lui et la chienne. L’adoption a été officialisée et, 2 semaines plus tard, il est revenu au refuge pour l’emmener à la maison.

Cela a été un moment extrêmement émouvant, que l’on peut découvrir dans une vidéo postée le 22 juin 2025 sur le compte Instagram du refuge. Cela faisait 640 jours que les bénévoles l’attendaient, et ils ne l’auraient manqué pour rien au monde. Ils étaient tous là pour fêter l’adoption de Louise et lui dire au revoir.

« Les chiens de refuge sont fabuleux »

La chienne est sortie du bâtiment, tenue en laisse par l’une de ses bienfaitrices et sous les applaudissements des collègues de celle-ci.



rachels.dogs / Instagram

Remuant joyeusement la queue, elle a ensuite été confiée à son nouveau maître.

« La voir ignorée tant de fois, puis devenir virale aux yeux du monde entier me donne tellement d'espoir pour tous les chiens de refuge à travers le pays qui ont juste besoin de cette SEULE personne pour venir les chercher », a déclaré Rachel Oldenburger, en charge des adoptions et des placements en familles d’accueil au Rockland Green CARES Animal Shelter.

« Les chiens de refuge sont fabuleux, et j’espère que l’histoire de Louise inspirera ne serait-ce qu’une seule personne à aller en adopter », a-t-elle ajouté.

En quittant les lieux, Louise s’est retournée pour adresser un regard à celles et ceux qui ont pris soin d’elle durant son long séjour, ce qui a rendu cet instant encore plus mémorable.



rachels.dogs / Instagram