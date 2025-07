Une femme s’arrête au bord d’une route pour aller à la rencontre d’un chien errant au pelage emmêlé et découvre que ses propriétaires avaient perdu sa trace depuis plusieurs mois

C’est Suzette Hall, de Logan’s Legacy 29, qui est revenue sur cette histoire auprès de nos confrères de The Dodo. À l’époque, elle avait tenu les internautes au courant quasiment en direct, sur sa page Facebook.

« Elle traversait une rue animée »

Yamy a eu une grosse frayeur ce jour-là, alors qu’elle apercevait la petite silhouette toute emmêlée dans la circulation très dense d’une rue de Los Angeles (Californie, États-Unis). Elle n’a pas réfléchi longtemps, a arrêté son véhicule, et « est sortie de sa voiture pour arrêter la circulation ». Perdu, le chien a peiné à accepter l’aide de la bénévole, puis s’est finalement résolu à être en sécurité.

« Elle a pu mettre cette douce fille en sécurité »

La femelle sauvée a été emmenée dans une clinique. Outre son pelage très emmêlé, la chienne présentait plusieurs signes d’une récente vie passée dans la rue. Par chance, l’équipe vétérinaire a aussi découvert que l’animal était équipé d’une puce électronique, qui allait peut-être permettre d’en savoir plus sur son cas. En effet, la découverte a été plus que surprenante.

« Bella avait disparu depuis 2 mois »

Grâce à la lecture de sa puce, la clinique a pu révéler le nom de la chienne, Bella, ainsi que les coordonnées de ses propriétaires. La famille a été contactée aussitôt. Cette dernière ne pouvait pas croire à une telle nouvelle, leur chienne étant également en bonne santé. Attendue depuis 3 mois, on imagine la joie et le soulagement des propriétaires.

@logans_legacy29 / Instagram

« Cette joie est inexplicable »

Toute la petite famille a pu être à nouveau réunie quelques heures plus tard. Entre temps, Bella a été débarrassée de ses longs poils emmêlés qui devaient la faire souffrir.

Le soulagement était bel et bien là lors de ces retrouvailles, accompagné d’une émotion vive. La famille a adressé sa reconnaissance envers Yamy et l’association Logan’s Legacy, qui une fois de plus, a assuré un sauvetage exemplaire à l’issue on ne peut plus heureuse. « Les miracles peuvent encore se produire », concluait Suzette Hall.