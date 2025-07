Elle adopte une chatte qu'elle croit sourde ou malvoyante mais découvre qu'elle est tout simplement "spéciale" (vidéo)

Wren ne s’attendait pas à voir arriver un être aussi spécial dans sa vie. La jeune femme a trouvé en Puddles, une chatte calico qui déborde d’affection, une amie exceptionnelle.

Après le décès de son animal de compagnie précédent, Wren se sentait terriblement seule. Elle s’était rendue au refuge local pour en adopter un autre. C’est là qu’elle avait rencontré Puddles en avril 2024.

Peu après l’adoption, elle avait remarqué que la chatte se comportait de manière étrange dans certaines situations. Elle ne réagissait pas au vrombissement de l’aspirateur et semblait avoir du mal à suivre ses jouets du regard notamment. Wren commençait à se dire qu’elle était probablement atteinte d’un handicap. Puddles était-elle sourde ou malvoyante ?



puddlesforbrains / Instagram

Vision et audition parfaites. Mais alors, quel est le problème ?

La féline a été vue par différents vétérinaires qui n’ont rien décelé. Wren a réalisé que Puddles n’était pas sourde et qu’elle était même capable de détecter des petits sons lointains. En revanche, elle ignorait pourquoi elle ne réagissait pas aux bruits forts comme celui de l’aspirateur.

« Elle n’est vraiment pas douée pour suivre les choses avec ses yeux, dit Wren. C'est presque comme si elle avait une vision tunnel et n'utilisait pas sa vision périphérique ». Sa propriétaire a toutefois eu la confirmation qu’elle voyait très bien.



puddlesforbrains / Instagram

Une autre équipe de vétérinaires a fini par percer le mystère. « Ils ont confirmé qu'elle souffrait de troubles d'apprentissage, explique Wren. Ils pensent qu’elle souffre d’un dysfonctionnement cognitif qui se présente comme un trouble d’apprentissage ».

D’après ces spécialistes, le trouble serait dû à une combinaison de lésions cérébrales qui trouveraient leur origine dans un traumatisme survenu durant sa jeunesse, une patte cassée en l’occurrence, ainsi qu’à la malnutrition.

« L'amour de ma vie et mon âme sœur »

Ce qui ne rend Puddles que plus précieuse et attachante aux yeux de sa maîtresse, qui ne s’imagine pas vivre sans elle. « L'adopter est la meilleure chose qui me soit arrivée », confie Wren. Elle est l'amour de ma vie et mon âme sœur. »

Elle raconte tout cela dans une vidéo émouvante partagée sur Instagram et relayée par Newsweek. La voici :

