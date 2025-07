Un berger sent une odeur étrange en montagne, il découvre 2 Malinois affamés dans une cabane et les met hors de danger

Dans une cabane de montagne au cœur de la vallée de l’Ubaye, 2 chiens ont été retrouvés dans un état alarmant, enfermés sans nourriture ni eau et au milieu de cadavres en décomposition. Alertés par un berger et la mairie, les gendarmes sont intervenus en hélicoptère pour leur porter secours.

Ils étaient enfermés dans une étroite cabane en pleine montagne, entouré de cadavres et privés de tout. 2 chiens ont été sauvés in extremis par les gendarmes ubayens et emmenés chez le vétérinaire dans un état de santé préoccupant, mais reçoivent tous les soins dont ils ont besoin, rapporte Le Dauphiné Libéré.

Le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Jausiers, dans les Alpes-de-Haute-Provence, a relaté ce sauvetage sur sa page Facebook. L’intervention a eu lieu le 24 juin après l’alerte lancée par un berger. Ce dernier n’avait pas pu entrer dans une cabane d’altitude ; la porte était bloquée et une « forte odeur de putréfaction » en émanait. En outre, il avait pu se rendre compte que 2 chiens ayant « l’air agressif » s’y trouvaient.

Il en avait informé la mairie des Thuiles, qui avait sollicité à son tour la gendarmerie. Celle-ci a aussitôt envoyé l’hélicoptère Choucas 04 sur les lieux. A bord de l’EC145 se trouvaient 2 maîtres-chiens, dont un du Groupe d’Investigation Cynophile de la Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence.



Les militaires n’ont eu d’autre choix que de démonter le toit de la cabane. Ils ont ainsi constaté que 4 cadavres de chèvres bloquaient la porte, et que les 2 chiens, des Bergers Belges Malinois, étaient extrêmement maigres.



Affamés, déshydratés et faibles, les canidés ont été transportés en hélicoptère jusqu’à un cabinet vétérinaire situé à Barcelonnette. Après avoir été dûment examinés et soignés, ils ont été confiés au refuge Audacce (Refuge animalier de la Vallée de l'Ubaye) dans la commune voisine de Saint-Pons.



Un long chemin vers la guérison attend les 2 Malinois

La Confédération Nationale Défense de l’Animal, dont relève l’association Audacce, a décidé de porter plainte, ce qui a déclenché l’ouverture d’une enquête.

Le Malinois mâle a été appelé Choucas par ses sauveurs. Quant à la femelle, elle répond désormais au nom d’Audas. Aucun d’eux n’était identifié, alors qu’ils portaient des colliers.

Ils sont soumis à un régime alimentaire spécifique devant leur permettre de reprendre graduellement du poids. Ils se remettent tout doucement de leur mésaventure en attendant d’être suffisamment en bonne santé pour un nouveau départ.