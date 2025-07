Atteinte d'une maladie incurable, cette chienne qui pensait finir sa vie au refuge trouve l'adoptante de ses rêves

Comme le révèle Newsweek, Princess a été trouvée errante sur l’île de Maui. La pauvre va-nu-pattes traînait un corps émacié, et souffrait d’une insuffisance cardiaque. Au sein du refuge, ses sauveurs l’ont aidée et soignée avec amour.

Malheureusement, cette chienne adorable a vécu plus de 2 ans à la Maui Humane Society. Durant 791 jours, elle rêvait de voir sa famille d’adoption idéale pousser les portes de l’organisme. Ses bienfaiteurs pensaient qu’elle finirait ses jours ici…

© Maui Humane Society

Une rencontre au poil

Au cours de ces 2 dernières années, Princess a été placée plusieurs fois en famille d’accueil, mais n’a jamais été adoptée. L’équipe de la Maui Humane Society a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, afin de raconter son histoire et de booster sa visibilité.

C’est grâce à ce clip que Ginger Cabais a découvert la boule de poils, aujourd’hui âgée de 10 ans. Sensible à la cause animale, cette Texane avait secouru son premier chien en 2014. Depuis ce jour, sa passion et son engagement pour nos amis les animaux n’ont fait que se renforcer.

© Maui Humane Society

« J’ai réalisé que le problème des refuges pleins à craquer et des animaux errants est en pleine croissance, et que le nombre d’animaux qui luttent pour survivre dans la rue ou qui sont tués chaque semaine dans les refuges augmente, confie Ginger, les refuges du Colorado, de l’Ohio et de la côte Est avaient des difficultés financières pour transporter les animaux qu’ils avaient recueillis. Alors en 2023, j’ai commencé à les transporter partout aux États-Unis. »

Entre juin 2023 et juillet 2024, la bonne samaritaine a ainsi transporté 664 animaux à travers le pays. Grâce à son dévouement, ces centaines de boules de poils ont été conduites vers leurs foyers d’accueil. Toutefois, le décès tragique de ses 2 parents l’a contrainte à retourner à Hawaï pour régler certaines affaires familiales. D’une certaine manière, Ginger et Princess se sont rencontrées à temps.

© Maui Humane Society

« Ce que Princess veut, elle l’obtient »

« J’en suis tombé amoureux avant même de la rencontrer, déclare Ginger, je savais que ce n’était pas une chienne très facile à adopter. C’est une chienne croisée Pitbull de 10 ans, qui nécessite des soins palliatifs. »

« Je sais ce que c’est que de prendre soin d’un animal aussi extraordinaire, souvent négligé à cause de sa race, de sa taille ou de son âge, poursuit-elle, Princess m’a touchée. Je savais qu’elle méritait un foyer aimant et sûr pour ses vieux jours. »

Après avoir été officiellement adoptée, Princess a été transportée par avion depuis Maui et a posé les pattes dans sa nouvelle maison. « C’est une adorable chienne qui adore se rouler dans l’herbe, jouer avec les peluches et donner un coup de patte pour attirer votre attention, conclut Ginger, je ne connais pas exactement son passé, mais nous voulons rattraper les 791 jours qu’elle a passés au refuge. Alors ce que Princess veut, elle l’obtient. »