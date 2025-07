Dans ce refuge, une chatte sans famille est devenue maman pour des chatons orphelins (vidéo)

Si cela est possible, les chatons doivent rester avec leur mère, afin de bénéficier de la nourriture qui leur convient le mieux : le lait maternel. Ces petits-là n’ont pas eu la chance de connaître leur génitrice, et ont été accueillis à la clinique de Chicago, gérée par PAWS Chicago. Entre de bonnes mains, les petites boules de poils ont bénéficié d’une prise en charge idéale.

@pawschicago / Instagram

Acorn et les chatons : une rencontre mémorable

Quasiment simultanément, une chatte du nom d’Acorn a été accueillie au sein du même refuge, racontait Cole and Marmalade. Précédemment, la féline avait été secourue par le Chicago Animal Care and Control, qui a découvert qu’elle avait sans doute mis bas récemment. Elle était donc la candidate idéale pour tenter une interaction avec les chatons jusqu’alors nourris au biberon toutes les 2,3 heures.

Mise au contact des bébés, Acorn a rapidement compris ce qui était attendu d’elle. Les chatons en retour, étaient ravis de trouver enfin une maman auprès de qui se lover.

@pawschicago / Instagram

Nouvelle vie en famille d’accueil

Toute la tribu a été hébergée dans une famille d’accueil, afin d’organiser son quotidien de manière plus sereine. Acorn a géré d’une main de maître et s’est parfaitement occupée des chatons. Ces derniers ont été nommés : Far West, Banjo, Star, Rodeo, Pony, Lasso et Cowboy. Au bout de quelques semaines, la douce féline a tout de même montré quelques signes de fatigue, ce qui a fait qu’elle a reçu une aide plus importante de sa famille d’accueil.

Après un mois passé les uns contre les autres, il était temps pour Acorn de s’occuper d’elle.

La perspective d’une pleine indépendance

Les bénévoles de PAWS Chicago défendent avec ardeur l’importance de la stérilisation. En effet, une chatte peut tomber enceinte à partir de l’âge de 4 mois en moyenne, et ce 3 fois par an. Pour endiguer ce phénomène, qui s’est imposé à Acorn, la stérilisation est la solution. Soignée elle-aussi, la chatte aura vécu l’expérience d’être maman, mais aspire désormais à une autre vie. La bonne nouvelle ? 2 semaines après le partage de son histoire, Acorn a trouvé sa famille.

@pawschicago / Instagram