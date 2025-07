La gérante d'un magasin aide des chatons abandonnés dans un carton « à prendre le nouveau départ qu’ils méritent » (vidéo)

Alors qu’elle effectuait des vérifications sur le toit de son magasin, une femme vivant aux Philippines a entendu des petits cris persistants. Elle a fini par découvrir une boîte abandonnée non loin, qui contenait 2 chatons en détresse.

Tous les amoureux des animaux rêvent d’un monde sans maltraitance et sans abandon. Malheureusement, il y a encore énormément de progrès à faire dans le secteur de la protection animale. Nombre de petites boules de poils, de plumes ou d’écailles remplies d’amour sont, encore aujourd’hui, jetées comme de vulgaires déchets.

Aux Philippines, la gérante d’un magasin de fournitures pour animaux de compagnie (Tiny Pets) a fait une triste découverte. Alors qu’elle vérifiait l’état de son toit, elle a entendu des miaulements. « Un bruit a attiré mon attention : des cris doux et persistants. Des chatons », a déclaré Maruja Daine Valdez à nos confrères de The Dodo.

Après être sortie de l’établissement, la bonne samaritaine a trouvé un carton abandonné qui renfermait 2 jeunes félins blottis l’un contre l’autre, qui avaient grandement besoin de soins.

Des animaux attachants

« Les gens du coin m’avaient prévenue qu’ils étaient sauvages, qu’ils mordraient ou feuleraient, a expliqué Maruja, mais dès que je les ai tenus, cette idée s’est envolée. Ils n’étaient pas agressifs, juste effrayés, vulnérables et avaient désespérément besoin de réconfort. Pas de grognements, pas de griffures… Juste des petits corps tremblants et des yeux gênés par des croûtes. »

© Maruja Daine Valdez

Par la suite, elle les a emmenés chez elle pour les mettre en sécurité. Maruja et son conjoint possédant une expérience vétérinaire, ils savaient exactement comment s’occuper des jeunes félins. Ces derniers souffraient non seulement de la déshydratation, mais aussi d’une invasion de puces et de vers. Pourtant, ces petits trésors « étaient de bonne humeur ».

« Une fois installés […], ils ont mangé copieusement, puis se sont recroquevillés et ont dormi profondément, comme si leurs petits corps avaient enfin la permission de se reposer, poursuit la sauveteuse, ils nous ont laissé essuyer délicatement les croûtes autour de leurs yeux, et n’ont pas bronché lorsque nous leur avons administré des vitamines et du vermifuge. »

© Maruja Daine Valdez

« Nous les aidons simplement à prendre le nouveau départ qu’ils méritent »

Aujourd’hui, les chatons sont hébergés chez Lucky Paws, l’autre boutique de Maruja qui propose également une pension pour animaux. Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, ils prennent de plus en plus de force et attendent la famille d’adoption idéale.

© Maruja Daine Valdez

« Nous prendrons en charge tous les soins : vaccins, stérilisation et tout le reste, conclut Maruja, ils ont déjà fait preuve d’une résilience et d’une confiance incroyables. Nous les aidons simplement à prendre le nouveau départ qu’ils méritent. »