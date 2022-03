Ce chiot et ce bébé inséparables partagent tout, même leurs jouets !

Entre Mabel, chiot de moins de 3 mois, et un bébé appelé Elsie, c’est une grande amitié qui a vu le jour et dont la maman est le témoin privilégié au quotidien. Leur complicité est palpable sur les photos d’elles que cette dernière publie régulièrement.

Les histoires d’amitié entre chiens et enfants ne laissent personne indifférent. Elles sont encore plus adorables lorsque les protagonistes sont un chiot et un bébé, comme c’est le cas avec ce récit rapporté par le média britannique Metro.

Il s’agit de Mabel, une très jeune chienne de 11 semaines, et d’une fillette de 6 mois répondant au nom d’Elsie. Elles sont les meilleures amies du monde et partagent absolument tout, à commencer par les lieux de repos et les jouets.

La maman, Jennifer Moore, est très heureuse d’être aux premières loges pour assister tous les jours à leurs merveilleux moments de complicité entre sa fille et la femelle Labrador Retriever. Un bonheur qu’elle partage avec les internautes, de plus en plus nombreux à suivre cette magnifique relation, en postant régulièrement des photos de cet inséparable duo de copines.



Metro

La jeune femme de 32 ans explique à Metro qu’elle avait adopté Mabel lorsque celle-ci avait 8 semaines et que le chiot avait très vite choisi son amie. « Tout a commencé le lendemain de son arrivée, raconte cette mère au foyer. Elle était en train d’explorer la maison […] et a sauté dans le transat [d’Elsie], où elle s’est endormie ». Depuis, la chienne observe attentivement sa complice bipède, scrutant ses moindres faits et gestes, et imitant bon nombre d’entre eux, surtout quand elle s’amuse avec ses jouets.

« Leur relation promet d’être incroyable »

D’ailleurs, les joujoux d’Elsie sont aussi devenus ceux de Mabel. Elles se les partagent volontiers, tout comme le transat et bien d’autres choses. Le bébé est parfois un peu perplexe face au comportement de la petite chienne, mais elle rit souvent aux éclats en la voyant faire.

Metro

« Mabel et Elsie font toutes les 2 fondre mon cœur. Leur relation promet d’être incroyable », dit Jennifer Moore.