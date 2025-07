Cette jeune chatte découvre la maternité, puis le deuil, en donnant naissance à ses premiers chatons (vidéo)

Une chatte à la robe rousse appelée Momo et son congénère au pelage noir nommé OLulu sont les 2 vedettes des comptes TikTok et Instagram « @lifewithmolumolu », où leur quotidien est suivi par des dizaines de milliers de followers.

Momo n’a qu’un an, mais elle a récemment découvert la maternité. Sa propriétaire Leo Ching Ling, 24 ans, a été surprise de constater que son travail commençait une semaine avant la date prévue.

« Elle a trouvé une boîte au hasard et y a accouché », raconte la jeune femme à Newsweek, qui rapporte cette histoire à la fois triste et émouvante. Pourtant, Leo Ching Ling et sa famille lui avaient aménagé un coin sûr et confortable.

Le travail a donc débuté aux alentours de 18 heures ce soir-là. Son humaine n’était pas à la maison. « Il semble que la mise bas de ses 3 premiers chatons se soit déroulée sans problème et rapidement, en environ 3 heures. Ils sont tous déjà sortis et boivent du lait », indique sa maîtresse.



lifewithmolumolu / Instagram

En maman jeune et inexpérimentée, Momo a eu besoin d’aide pour s’occuper de ses bébés. Ses humains ont notamment corrigé sa position d’allaitement, qui n’était pas correcte au départ. Tout est ensuite rentré dans l’ordre, et les chatons tétaient à leur faim.

Tout semblait allait pour le mieux, jusqu’au lendemain matin. La famille de Momo a effectivement découvert le corps sans vie d’un 4e chaton. « Nous pensions que son travail était terminé vers 22 h, car elle allaitait ses 3 chatons et avait même pris son dîner, se souvient Leo Ching Ling. Nous l'avons surveillée jusqu'à minuit environ, puis nous sommes allés nous coucher. Le lendemain, à notre réveil, nous avons découvert le cadavre d'un chaton orange dans la boîte, et Momo n’était plus au même endroit. Elle a trouvé une nouvelle cachette dans notre bibliothèque, avec tous ses autres chatons. Nous étions très tristes. »



lifewithmolumolu / Instagram

« Elle a certainement vécu un moment de deuil »

Elle a ensuite assisté à la réaction poignante de la minette à la disparition de son petit. « Plus tard, après avoir installé les autres chatons, elle est venue s'asseoir près du bac inoccupé à plusieurs reprises, le regard perdu dans le vide, relate sa propriétaire. Nous ne savons pas ce qu'elle ressent ni si elle le sait, mais elle a certainement vécu un moment de deuil. »



lifewithmolumolu / Instagram

Les 3 survivants se portent très bien. Ils n’ont pas encore reçu de noms. En revanche, des familles ont déjà contacté Leo Ching Ling en vue de les adopter lorsqu’ils auront atteint l’âge de l’être, soit au moins 8 à 10 semaines.

