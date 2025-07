Un chien âgé disparaît un après-midi pendant une promenade, sa famille découvre qu’il a parcouru plus de 300 km avant d’être retrouvé

La propriétaire d’un chien sénior a été surprise d’apprendre qu’il venait d’être retrouvé à des centaines de kilomètres de leur domicile. Il s’est avéré qu’une dame croyant bien faire avait emmené l’animal à un refuge alors qu’elle effectuait un long déplacement, rapportait The Kansas City Star.

Ruben, Manny et Captain sont les 3 chiens de Lisa Wood, qui habite West Plains dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis). Récemment, le trio canin avait passé l’après-midi à jouer dans son vaste jardin. Après s’être bien amusés et dépensés, Ruben et Manny étaient rentrés, mais Captain, 13 ans, manquait à l’appel.

« Nous l'avons depuis qu'il a quelques mois, et c'est un chien vraiment intelligent, dit de lui sa maîtresse. Il fait vraiment partie de la famille. Il adore mes enfants et il m'aide même à éduquer les autres chiens. »



Lisa Wood et sa famille ont donc été très inquiètes en constatant la disparition du quadrupède. « Lisa a commencé à chercher Captain et à publier des messages sur des groupes Facebook locaux pour savoir s'il avait été repéré », indiquait l’association Best Friends Animal Society, dont elle a sollicité l’aide par la suite.

« En raison de l'arthrite de Captain, Lisa savait qu'il ne pourrait pas aller loin seul, poursuivait l’organisation. Elle a donc été surprise de recevoir un appel ce dimanche-là d'un refuge de Bentonville, en Arkansas, à plus de 320 kilomètres de chez elle, dans le Missouri. »

Retrouvailles à mi-chemin

Le chien venait, en effet, d’être amené aux Bentonville Animal Services par une voyageuse qui traversait le Missouri. Elle pensait avoir affaire à un canidé errant.



Au refuge, on a découvert qu’il était pucé. C’est grâce à cela que les responsables ont pu obtenir les coordonnées de Lisa Wood et la contacter.

Cette dernière n’était pas en mesure d’effectuer les 5 heures de routes pour récupérer Captain. C’est là qu’elle s’est rapprochée de Best Friends Animal Society. « Le même jour, Dani Rakestraw, éducateur et comportementaliste canin chez Best Friends, a pris son véhicule et a conduit Captain à Branson dans le Missouri, à mi-chemin entre Bentonville et West Plains, pour retrouver Lisa », expliquait l’association.