Canidays avec Hill's, un événement au poil pour découvrir de nouvelles activités canines et renforcer la complicité avec votre chien

Un petit week-end avec votre chien cet été, ça vous tente ? Les 4, 5 et 6 juillet 2025, Canidays avec Hill’s revient au Parc de Léry Poses dans l’Eure (à une heure de Paris) pour une 2 e édition. Événement dogfriendly par excellence, il vous permet de renforcer la relation avec votre fidèle compagnon, de découvrir des activités canines au poil et de rencontrer une tripotée d’experts. L’année dernière, la 1 re édition avait rencontré un franc succès, comme en témoignent de nombreux participants.

Imaginez… Un bel écrin de verdure qui sent bon l’été, des myriades d’activités dogfriendly et une ribambelle de toutous qui gambadent joyeusement en remuant la queue. Voici un avant-goût de la 2e édition de Canidays avec Hill’s du 4 au 6 juillet 2025. Au programme ? Des aventures expérientielles, des animations ludiques, des démonstrations, des rencontres avec des experts et des passionnés du secteur canin, des moments de détente, ainsi que des temps festifs.

Entre les cani-balades, le grand défilé canin, les promenades nocturnes, le parcours d’agility ou encore la piscine à balles, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer ! Cette année, même les bouts de chou à la truffe frétillante pourront s’amuser en toute sécurité. Les organisateurs prévoient un espace ludique spécialement adapté pour les chiots, avec tout ce qu’il faut pour passer un week-end merveilleux.

« Félicitations pour l'organisation, écrit un participant de la 1re édition, nous comptons bien revenir encore plus nombreux l'année prochaine. Il y avait tout type de chiens en taille et en caractère, tous ont pu participer aux diverses activités et ils ont tous trouvé leur place grâce aux larges allées. »

© Canidays

Des tonnes d’activités à découvrir avec votre chien

L’an dernier, des propriétaires de boules de poils ont salué le large choix d’animations, dont certaines se démarquaient par leur originalité, comme le cani-paddle. Êtes-vous prêt à en tester, tout en vous amusant ?

« J’ai passé 3 superbes journées avec mon chien. Il a appris beaucoup de choses et moi aussi. J’ai pu découvrir plein d’activités et avoir plein de conseils pour continuer le travail avec lui », témoigne une personne conquise par l’événement.

D’autres confient avoir mis au jour de nouvelles passions chez leur meilleur ami à fourrure. « On en gardera de bons souvenirs, commente un maître, ça m’a permis de découvrir l’intérêt d’un de mes chiens pour l’agility. » À Canidays avec Hill’s, vous avez l’occasion de faire vivre des expériences inédites à votre petit compagnon et de développer de nouveaux centres d’intérêt. Qui sait, peut-être que Médor aura un coup de cœur pour le pistage, le doga ou encore le dog dancing ?

© Canidays

De tendres moments de complicité

Outre la « super ambiance », la propreté des lieux et « l’organisation au top », les participants ont apprécié les « beaux stands », ainsi que les « vendeurs sympathiques ». Plusieurs propriétaires étaient ravis d’avoir fait de « superbes rencontres autant avec les autres participants que les bénévoles et les animateurs ». Canidays avec Hill’s n’est pas seulement un événement dogfriendly, c’est aussi un concept fédérateur qui rassemble des passionnés de chiens de tous horizons. Un beau week-end placé sous les signes de la convivialité, de la découverte et du partage vous attend !

« Cela aide à désensibiliser le chien, estime un visiteur de la 1re édition, cela a permis de rencontrer des gens et des chiens différents. » En plus de savourer des moments inoubliables avec de nouveaux copains à 4 pattes, les toutous renforcent la relation avec leurs adoptants. Certains se souviennent avoir vécu de « beaux moments de complicité partagés » et de « merveilleux moments » avec leur boule de poils adorée.

© Canidays

Des souvenirs inoubliables pour Woopets

Woopets et l’une de ses mascottes étaient présents sur place en 2024. En voyant autant de congénères au Village de Canidays avec Hill's, notre ex-chienne errante adoptée en refuge a explosé de joie et en a bien profité ! En plus de se faire de nouveaux amis, elle a adoré son initiation à l’agility. Un grand parcours, parsemé d’obstacles en tous genres, accueillait divers toutous (aussi bien des novices, que des expérimentés).

Au cours de notre visite, nous avons fortement apprécié l’espace qui s’offrait à nous, les conseils des experts, les multiples ateliers, l’ambiance familiale, sans oublier les bars à toutous installés aux 4 coins du Village. Notre compagne à fourrure s’est tellement dépensée, qu’elle a goûté à un sommeil profond lors du trajet retour, de beaux souvenirs plein la tête…

Envie de passer un week-end inoubliable avec votre chien ? Retrouvez la billetterie et des informations complémentaires sur canidays.fr. Profitez d'une réduction exclusive de 20 % sur l'achat de votre pass avec le code promo WOOPETS20